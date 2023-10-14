США отправили истребители на Ближний Восток, чтобы не дать Ирану вступить в конфликт

США не хотят вступления Ирана в конфликт Израиля и сектора Газа, поэтому отправили современные истребители на Ближний Восток. Об этом сообщили в газете Air Force Times.
«Американские штурмовики А-10 „Бородавочник“ прибыли на Ближний Восток в четверг <…> К ним присоединятся более совершенные военные самолеты, в том числе истребители F-35 Lightning II, F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, в попытке удержать Иран и другие группировки боевиков, которые противостоят Израилю, от вступления в бой», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США предпринимают разные попытки остановить войну между Израилем и сектором Газа.
Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил страны (CENTCOM) сообщили, что на Ближний Восток прибыли истребители США F-15E Strike Eagle для усиления позиций США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не готовы отправить военных в Израиль, передает телеканал 360.
США не хотят вступления Ирана в конфликт Израиля и сектора Газа, поэтому отправили современные истребители на Ближний Восток. Об этом сообщили в газете Air Force Times. «Американские штурмовики А-10 „Бородавочник“ прибыли на Ближний Восток в четверг <…> К ним присоединятся более совершенные военные самолеты, в том числе истребители F-35 Lightning II, F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, в попытке удержать Иран и другие группировки боевиков, которые противостоят Израилю, от вступления в бой», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США предпринимают разные попытки остановить войну между Израилем и сектором Газа. Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил страны (CENTCOM) сообщили, что на Ближний Восток прибыли истребители США F-15E Strike Eagle для усиления позиций США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не готовы отправить военных в Израиль, передает телеканал 360.