США отправили истребители на Ближний Восток, чтобы не дать Ирану вступить в конфликт

AFT: США отправили истребители Израилю, чтобы не дать Ирану вступить в войну
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США пытаются остановить войну Израиля и сектора Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США не хотят вступления Ирана в конфликт Израиля и сектора Газа, поэтому отправили современные истребители на Ближний Восток. Об этом сообщили в газете Air Force Times.

«Американские штурмовики А-10 „Бородавочник“ прибыли на Ближний Восток в четверг <…> К ним присоединятся более совершенные военные самолеты, в том числе истребители F-35 Lightning II, F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, в попытке удержать Иран и другие группировки боевиков, которые противостоят Израилю, от вступления в бой», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США предпринимают разные попытки остановить войну между Израилем и сектором Газа.

Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил страны (CENTCOM) сообщили, что на Ближний Восток прибыли истребители США F-15E Strike Eagle для усиления позиций США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не готовы отправить военных в Израиль, передает телеканал 360.

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США не хотят вступления Ирана в конфликт Израиля и сектора Газа, поэтому отправили современные истребители на Ближний Восток. Об этом сообщили в газете Air Force Times. «Американские штурмовики А-10 „Бородавочник“ прибыли на Ближний Восток в четверг <…> К ним присоединятся более совершенные военные самолеты, в том числе истребители F-35 Lightning II, F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, в попытке удержать Иран и другие группировки боевиков, которые противостоят Израилю, от вступления в бой», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что США предпринимают разные попытки остановить войну между Израилем и сектором Газа. Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил страны (CENTCOM) сообщили, что на Ближний Восток прибыли истребители США F-15E Strike Eagle для усиления позиций США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не готовы отправить военных в Израиль, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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