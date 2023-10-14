Истребители США прибыли на Ближний Восток

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США отправили свои истребители на Ближний Восток для усиления воздушных операций Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На Ближний Восток прибыли истребители США F-15E Strike Eagle для усиления американских позиций. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил страны (CENTCOM).

«Самолеты F-15E 494-й <…> прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

Ранее в Минобороны Израиля сообщили, что США отправили стране реактивные истребители. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти не допустят ситуации, когда ХАМАС откроет второй или третий фронт против Израиля, передает телеканал 360.

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На Ближний Восток прибыли истребители США F-15E Strike Eagle для усиления американских позиций. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил страны (CENTCOM). «Самолеты F-15E 494-й <…> прибыли в зону ответственности Центрального командования США, чтобы укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на аккаунте CENTCOM в соцсети Х. Ранее в Минобороны Израиля сообщили, что США отправили стране реактивные истребители. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти не допустят ситуации, когда ХАМАС откроет второй или третий фронт против Израиля, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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