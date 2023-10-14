Во Франции арестовали 10 человек после нападения на школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Источник в полиции отметил, что двое белорусов не были причастны к нападению на школу Фото:

Десять человек задержали из-за нападения 20-летнего мужчины чеченского происхождения на школу. Об этом сообщили во французской газете Le Parisien. Источник в полиции отметил, что были задержаны члены семьи подозреваемого в убийстве учителя.

«По данным источника в полиции, под стражей находятся десять человек», — говорится в сообщении. Источник отметил, что помимо нападавшего также были задержаны его сестра, мать, дядя и двое братьев.

Отмечается, что среди задержанных числятся двое граждан Белоруссии, с которыми нападавший контактировал после происшествия. Однако по словам источника, нет доказательств, что белорусы были причастны к нападению.

Ранее, 13 октября, неизвестный напал на школу во Франции. По данным прессы, при атаке он кричал «Аллаху Акбар». Нападавший убил учителя литературы и ранил несколько людей. Президент Франции Эммануэль Макрон решил мобилизовать до семи тысяч силовиков после нападения на школу в Аррасе, передает «Царьград».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десять человек задержали из-за нападения 20-летнего мужчины чеченского происхождения на школу. Об этом сообщили во французской газете Le Parisien. Источник в полиции отметил, что были задержаны члены семьи подозреваемого в убийстве учителя. «По данным источника в полиции, под стражей находятся десять человек», — говорится в сообщении. Источник отметил, что помимо нападавшего также были задержаны его сестра, мать, дядя и двое братьев. Отмечается, что среди задержанных числятся двое граждан Белоруссии, с которыми нападавший контактировал после происшествия. Однако по словам источника, нет доказательств, что белорусы были причастны к нападению. Ранее, 13 октября, неизвестный напал на школу во Франции. По данным прессы, при атаке он кричал «Аллаху Акбар». Нападавший убил учителя литературы и ранил несколько людей. Президент Франции Эммануэль Макрон решил мобилизовать до семи тысяч силовиков после нападения на школу в Аррасе, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...