Во Франции арестовали 10 человек после нападения на школу

Десять человек задержали из-за нападения 20-летнего мужчины чеченского происхождения на школу. Об этом сообщили во французской газете Le Parisien. Источник в полиции отметил, что были задержаны члены семьи подозреваемого в убийстве учителя.
«По данным источника в полиции, под стражей находятся десять человек», — говорится в сообщении. Источник отметил, что помимо нападавшего также были задержаны его сестра, мать, дядя и двое братьев.
Отмечается, что среди задержанных числятся двое граждан Белоруссии, с которыми нападавший контактировал после происшествия. Однако по словам источника, нет доказательств, что белорусы были причастны к нападению.
Ранее, 13 октября, неизвестный напал на школу во Франции. По данным прессы, при атаке он кричал «Аллаху Акбар». Нападавший убил учителя литературы и ранил несколько людей. Президент Франции Эммануэль Макрон решил мобилизовать до семи тысяч силовиков после нападения на школу в Аррасе, передает «Царьград».
Десять человек задержали из-за нападения 20-летнего мужчины чеченского происхождения на школу. Об этом сообщили во французской газете Le Parisien. Источник в полиции отметил, что были задержаны члены семьи подозреваемого в убийстве учителя. «По данным источника в полиции, под стражей находятся десять человек», — говорится в сообщении. Источник отметил, что помимо нападавшего также были задержаны его сестра, мать, дядя и двое братьев. Отмечается, что среди задержанных числятся двое граждан Белоруссии, с которыми нападавший контактировал после происшествия. Однако по словам источника, нет доказательств, что белорусы были причастны к нападению. Ранее, 13 октября, неизвестный напал на школу во Франции. По данным прессы, при атаке он кричал «Аллаху Акбар». Нападавший убил учителя литературы и ранил несколько людей. Президент Франции Эммануэль Макрон решил мобилизовать до семи тысяч силовиков после нападения на школу в Аррасе, передает «Царьград».