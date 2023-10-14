Макрон мобилизовал 7 тысяч военных после убийства учителя

Эммануэль Макрон отреагировал на нападение мужчины на школу во ФранцииФото: Официальный сайт Европарламента
Президент Франции Эммануэль Макрон мобилизовал около семи тысяч бойцов после нападения неизвестного с ножом на школу в Аррасе. Об этом сообщили на телеканале BFMTV.
«[Макрон решил мобилизовать] до 7 тысяч солдат сил Sentinelle, [которые будут] развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления», — сообщает телеканал. СМИ ссылается на заявления Елисейского дворца.
Ранее, 13 октября, стало известно о нападении неизвестного на школу во Франции. По данным прессы, при атаке он кричал «Аллаху Акбар», передает телеканал 360. Был убит учитель литературы. Позже в СМИ заявили, что подозреваемым оказался 20-летний мужчина чеченского происхождения.
Президент Франции Эммануэль Макрон мобилизовал около семи тысяч бойцов после нападения неизвестного с ножом на школу в Аррасе. Об этом сообщили на телеканале BFMTV. «[Макрон решил мобилизовать] до 7 тысяч солдат сил Sentinelle, [которые будут] развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления», — сообщает телеканал. СМИ ссылается на заявления Елисейского дворца. Ранее, 13 октября, стало известно о нападении неизвестного на школу во Франции. По данным прессы, при атаке он кричал «Аллаху Акбар», передает телеканал 360. Был убит учитель литературы. Позже в СМИ заявили, что подозреваемым оказался 20-летний мужчина чеченского происхождения.