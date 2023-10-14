Макрон мобилизовал 7 тысяч военных после убийства учителя

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон отреагировал на нападение мужчины на школу во Франции Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон мобилизовал около семи тысяч бойцов после нападения неизвестного с ножом на школу в Аррасе. Об этом сообщили на телеканале BFMTV.

«[Макрон решил мобилизовать] до 7 тысяч солдат сил Sentinelle, [которые будут] развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления», — сообщает телеканал. СМИ ссылается на заявления Елисейского дворца.

Ранее, 13 октября, стало известно о нападении неизвестного на школу во Франции. По данным прессы, при атаке он кричал «Аллаху Акбар», передает телеканал 360. Был убит учитель литературы. Позже в СМИ заявили, что подозреваемым оказался 20-летний мужчина чеченского происхождения.

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Президент Франции Эммануэль Макрон мобилизовал около семи тысяч бойцов после нападения неизвестного с ножом на школу в Аррасе. Об этом сообщили на телеканале BFMTV. «[Макрон решил мобилизовать] до 7 тысяч солдат сил Sentinelle, [которые будут] развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления», — сообщает телеканал. СМИ ссылается на заявления Елисейского дворца. Ранее, 13 октября, стало известно о нападении неизвестного на школу во Франции. По данным прессы, при атаке он кричал «Аллаху Акбар», передает телеканал 360. Был убит учитель литературы. Позже в СМИ заявили, что подозреваемым оказался 20-летний мужчина чеченского происхождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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