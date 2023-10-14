JP: ХАМАС выпустил более 1000 ракет по израильскому городу

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ХАМАС выпустил по Израилю свыше 1000 ракет с начала войны Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ХАМАС из сектора Газа выпустили по израильскому городу Ашкелон 1015 ракет с начала операции «Железные мечи» Израиля. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«С начала операции „Железные мечи“ [которую проводит Израиль с 7 октября] <…> по городу Ашкелон упало 173 ракеты из 1015, выпущенных ХАМАС по городу», — передают авторы израильского издания. Отмечается, что полицейские находятся на территории города Ашкелон, чтобы создать у жителей чувство безопасности. Сам город находится вблизи от сектора Газа.

Израиль объявил войну ХАМАС 7 октября после ракетных атак по стране со стороны последних. Сектору Газа было дано время до 18:00 (по местному времени) сегодняшнего дня на эвакуацию жителей сектора.

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ХАМАС из сектора Газа выпустили по израильскому городу Ашкелон 1015 ракет с начала операции «Железные мечи» Израиля. Об этом сообщает The Jerusalem Post. «С начала операции „Железные мечи“ [которую проводит Израиль с 7 октября] <…> по городу Ашкелон упало 173 ракеты из 1015, выпущенных ХАМАС по городу», — передают авторы израильского издания. Отмечается, что полицейские находятся на территории города Ашкелон, чтобы создать у жителей чувство безопасности. Сам город находится вблизи от сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС 7 октября после ракетных атак по стране со стороны последних. Сектору Газа было дано время до 18:00 (по местному времени) сегодняшнего дня на эвакуацию жителей сектора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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