JP: ХАМАС выпустил более 1000 ракет по израильскому городу

ХАМАС из сектора Газа выпустили по израильскому городу Ашкелон 1015 ракет с начала операции «Железные мечи» Израиля. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
«С начала операции „Железные мечи“ [которую проводит Израиль с 7 октября] <…> по городу Ашкелон упало 173 ракеты из 1015, выпущенных ХАМАС по городу», — передают авторы израильского издания. Отмечается, что полицейские находятся на территории города Ашкелон, чтобы создать у жителей чувство безопасности. Сам город находится вблизи от сектора Газа.
Израиль объявил войну ХАМАС 7 октября после ракетных атак по стране со стороны последних. Сектору Газа было дано время до 18:00 (по местному времени) сегодняшнего дня на эвакуацию жителей сектора.
ХАМАС из сектора Газа выпустили по израильскому городу Ашкелон 1015 ракет с начала операции «Железные мечи» Израиля. Об этом сообщает The Jerusalem Post. «С начала операции „Железные мечи“ [которую проводит Израиль с 7 октября] <…> по городу Ашкелон упало 173 ракеты из 1015, выпущенных ХАМАС по городу», — передают авторы израильского издания. Отмечается, что полицейские находятся на территории города Ашкелон, чтобы создать у жителей чувство безопасности. Сам город находится вблизи от сектора Газа. Израиль объявил войну ХАМАС 7 октября после ракетных атак по стране со стороны последних. Сектору Газа было дано время до 18:00 (по местному времени) сегодняшнего дня на эвакуацию жителей сектора.