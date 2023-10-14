Палестина пообещала помочь эвакуировать россиян из сектора Газа

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Крым., S7, израиль, аэропорт домодедово
Палестина поможет эвакуировать россиян до Египта, оттуда можно вылететь в Москву Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестина будет содействовать эвакуации россиян из сектора Газа в Египет. Об этом рассказал палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Говорил с нашим посольством в Египте, вопрос прорабатывается. Российской стороне мы помогаем, чтобы вывезти тех, кто хочет выехать из сектора Газа до Египта», — подчеркнул Абдель Хафиз Нофаль в разговоре с ТАСС. Уже из Каира россияне смогут вылететь в Москву. Тем не менее сроки потенциальной эвакуации не называются. Палестина проводит переговоры по этому поводу с МИД РФ.

Российские дипломаты говорили о том, что на территории сектора Газа есть россияне. Израиль призвал население эвакуироваться оттуда. Срок он дал до 14 октября 18:00. До это сообщалось, что Египет не откроет границу для беженцев из сектора Газа.

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Палестина будет содействовать эвакуации россиян из сектора Газа в Египет. Об этом рассказал палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. «Говорил с нашим посольством в Египте, вопрос прорабатывается. Российской стороне мы помогаем, чтобы вывезти тех, кто хочет выехать из сектора Газа до Египта», — подчеркнул Абдель Хафиз Нофаль в разговоре с ТАСС. Уже из Каира россияне смогут вылететь в Москву. Тем не менее сроки потенциальной эвакуации не называются. Палестина проводит переговоры по этому поводу с МИД РФ. Российские дипломаты говорили о том, что на территории сектора Газа есть россияне. Израиль призвал население эвакуироваться оттуда. Срок он дал до 14 октября 18:00. До это сообщалось, что Египет не откроет границу для беженцев из сектора Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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