Дипмиссия РФ: на севере сектора Газа, который обстреливает ХАМАС, есть россияне

13 октября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Вопрос об эвакуации россиян из сектора Газа прорабатывается, заявила Алия Зарипова Фото: EPA/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа На территории сектора Газа есть граждане РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. «Россияне есть во всем секторе, в том числе на севере», — сказала Зарипова, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что они перемещаются по территории в зависимости от места атак, поэтому их точное количество и местоположение определить трудно. По словам Зариповой, вопрос об эвакуации россиян из сектора Газа прорабатывается. Ранее стало известно, что ХАМАС выпустил 150 ракет по данной местности. Военный конфликт начался 7 октября. В результате число жертв атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек, Израиль потерял также около 1,5 тысячи человек. Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что израильские военные проинформировали организацию о том, что 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа должны перебраться на юг анклава в течение следующих 24 часов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна выступает за переговоры, а их реализация должна стать созданием двух государств, сосуществующих в мире с Палестиной и Израилем.

На территории сектора Газа есть граждане РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. «Россияне есть во всем секторе, в том числе на севере», — сказала Зарипова, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что они перемещаются по территории в зависимости от места атак, поэтому их точное количество и местоположение определить трудно. По словам Зариповой, вопрос об эвакуации россиян из сектора Газа прорабатывается. Ранее стало известно, что ХАМАС выпустил 150 ракет по данной местности. Военный конфликт начался 7 октября. В результате число жертв атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек, Израиль потерял также около 1,5 тысячи человек. Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что израильские военные проинформировали организацию о том, что 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа должны перебраться на юг анклава в течение следующих 24 часов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна выступает за переговоры, а их реализация должна стать созданием двух государств, сосуществующих в мире с Палестиной и Израилем.