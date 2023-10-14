Десятки тысяч беженцев покинули Газу после заявления Израиля

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Север сектора Газа покинули десятки тысяч беженцев Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

После объявления Израилем эвакуации северной части сектора Газа территорию покинули десятки тысяч палестинских беженцев. Об этом сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН.

«По оценкам, по состоянию на 21:00 десятки тысяч человек бежали. До этого приказа более 400 000 палестинцев были вынужденными переселенцами из-за боевых действий», — сообщается на сайте управления.

Вечером 13 октября Израиль призвал примерно миллион палестинцев покинуть север сектора Газа. На эвакуацию отвел сутки. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал такой призыв Израиля нарушением прав человека. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября. За это время погибло около 1,5 тысячи жителей Газы.

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После объявления Израилем эвакуации северной части сектора Газа территорию покинули десятки тысяч палестинских беженцев. Об этом сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН. «По оценкам, по состоянию на 21:00 десятки тысяч человек бежали. До этого приказа более 400 000 палестинцев были вынужденными переселенцами из-за боевых действий», — сообщается на сайте управления. Вечером 13 октября Израиль призвал примерно миллион палестинцев покинуть север сектора Газа. На эвакуацию отвел сутки. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал такой призыв Израиля нарушением прав человека. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября. За это время погибло около 1,5 тысячи жителей Газы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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