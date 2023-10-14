Sky News: ХАМАС больше года готовился к войне с Израилем

14 октября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

ХАМАС готовил нападение на Израиль не менее года, уточнили журналисты Sky News, сославшись на секретные документы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа готовили нападение на Израиль как минимум в течение года. Такое предположение британские журналисты сделали по найденным секретным документам. «Восемь страниц с грифом „Совершенно секретно“ были найдены на телах боевиков ХАМАС в зоне боевых действий. <…> На передней обложке пачки документов была дата „Октябрь 2022 года“», — уточнили авторы британского телеканала Sky News. В связи с этим они предположили, что подготовка к операции палестинским движением продолжалась как минимум год. Данные документы, по словам журналистов, были найдены израильскими военными. Информация из них была на арабском языке. В подтверждении слов о долгой подготовке ХАМАС, журналисты также сослались на слова американского аналитика Фонда обороны и демократии Long War Journal Джо Трузмана. Тот подчеркнул, что судя по масштабности операции ХАМАС, те не могли подготовить свою атаку по Израилю в течение нескольких месяцев. Палестинские радикалы ХАМАС из сектора Газа атаковали Израиль ракетами 7 октября. В этот же день боевикам из Палестины была объявлена война. За неделю с начала вооруженного конфликта погибли более 1000 человек с каждой из сторон. Сообщалось, что ХАМАС выпустил более 1000 ракет только пор одному из израильских городов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа готовили нападение на Израиль как минимум в течение года. Такое предположение британские журналисты сделали по найденным секретным документам. «Восемь страниц с грифом „Совершенно секретно“ были найдены на телах боевиков ХАМАС в зоне боевых действий. <…> На передней обложке пачки документов была дата „Октябрь 2022 года“», — уточнили авторы британского телеканала Sky News. В связи с этим они предположили, что подготовка к операции палестинским движением продолжалась как минимум год. Данные документы, по словам журналистов, были найдены израильскими военными. Информация из них была на арабском языке. В подтверждении слов о долгой подготовке ХАМАС, журналисты также сослались на слова американского аналитика Фонда обороны и демократии Long War Journal Джо Трузмана. Тот подчеркнул, что судя по масштабности операции ХАМАС, те не могли подготовить свою атаку по Израилю в течение нескольких месяцев. Палестинские радикалы ХАМАС из сектора Газа атаковали Израиль ракетами 7 октября. В этот же день боевикам из Палестины была объявлена война. За неделю с начала вооруженного конфликта погибли более 1000 человек с каждой из сторон. Сообщалось, что ХАМАС выпустил более 1000 ракет только пор одному из израильских городов.