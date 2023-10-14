Sky News: ХАМАС больше года готовился к войне с Израилем

Палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа готовили нападение на Израиль как минимум в течение года. Такое предположение британские журналисты сделали по найденным секретным документам.
«Восемь страниц с грифом „Совершенно секретно“ были найдены на телах боевиков ХАМАС в зоне боевых действий. <…> На передней обложке пачки документов была дата „Октябрь 2022 года“», — уточнили авторы британского телеканала Sky News. В связи с этим они предположили, что подготовка к операции палестинским движением продолжалась как минимум год.
Данные документы, по словам журналистов, были найдены израильскими военными. Информация из них была на арабском языке. В подтверждении слов о долгой подготовке ХАМАС, журналисты также сослались на слова американского аналитика Фонда обороны и демократии Long War Journal Джо Трузмана. Тот подчеркнул, что судя по масштабности операции ХАМАС, те не могли подготовить свою атаку по Израилю в течение нескольких месяцев.
Палестинские радикалы ХАМАС из сектора Газа атаковали Израиль ракетами 7 октября. В этот же день боевикам из Палестины была объявлена война. За неделю с начала вооруженного конфликта погибли более 1000 человек с каждой из сторон. Сообщалось, что ХАМАС выпустил более 1000 ракет только пор одному из израильских городов.
Палестинские боевики ХАМАС из сектора Газа готовили нападение на Израиль как минимум в течение года. Такое предположение британские журналисты сделали по найденным секретным документам. «Восемь страниц с грифом „Совершенно секретно“ были найдены на телах боевиков ХАМАС в зоне боевых действий. <…> На передней обложке пачки документов была дата „Октябрь 2022 года“», — уточнили авторы британского телеканала Sky News. В связи с этим они предположили, что подготовка к операции палестинским движением продолжалась как минимум год. Данные документы, по словам журналистов, были найдены израильскими военными. Информация из них была на арабском языке. В подтверждении слов о долгой подготовке ХАМАС, журналисты также сослались на слова американского аналитика Фонда обороны и демократии Long War Journal Джо Трузмана. Тот подчеркнул, что судя по масштабности операции ХАМАС, те не могли подготовить свою атаку по Израилю в течение нескольких месяцев. Палестинские радикалы ХАМАС из сектора Газа атаковали Израиль ракетами 7 октября. В этот же день боевикам из Палестины была объявлена война. За неделю с начала вооруженного конфликта погибли более 1000 человек с каждой из сторон. Сообщалось, что ХАМАС выпустил более 1000 ракет только пор одному из израильских городов.