Хуситы успешно ударили по американскому авианосцу: почему и как Йемен атакует США

Хуситы в Аравийском море поразили авианосец США

13 ноября 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Американские авианосцы подвергаются атакам хуситов с 2023 года Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Члены движения «Ансар Аллах» (хуситы) в очередной раз атаковали крылатыми ракетами авианосец США. На этот раз американский объект был поражен в Аравийском море. За последние несколько месяц сообщалось о как минимум нескольких атаках подобного характера со стороны Йемена в Красном море. URA.RU кратко рассказывает, почему «Ансар Аллах» выступает против Вашингтона и какие цели преследует. Очередной удар против США Хуситы вечером 12 ноября атаковали авианосец США «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Удар был произведен успешно — цель поражена, подчеркнул официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа. Он также подчеркнул, что судно было атаковано при помощи беспилотников и крылатых ракет. При этом в Пентагоне опровергали, что авианосец был уничтожен. Параллельно с этим происходила еще одна атака — на этот раз в Красном море. Удар был направлен на два американских эсминца. На этот раз для атаки были использованы баллистических ракет, а также дроны. Информируя об очередной атаке, направленной против США, Сариа напомнил, что у этих действий есть конкретная цель. По словам генерала йеменской армии, пока Израиль не выведет свои войска с территорий Ирана и сектора Газа — атаки будут продолжаться. Параллельно с ударом по американскому авианосцу, Йемен также атаковал и израильскую военную базу. «Готовы к операциям в поддержку Палестины» Месяцем ранее йеменские представители также организовывали нападения на американские объекты в Красном море. Хуситы тогда задействовали 23 баллистические ракеты и беспилотники, передавал йеменский телеканал Al-Masirah. Тогда же «Ансар Аллах» ударял и по израильским объектам. «Мы готовы к новым операциям в поддержку Палестины и ливанского сопротивления», — подчеркивал тогда Яхья Сариа. Его слова также предавал телеканал Al-Masirah. В Йемене еще летом готовили атаки, направленные против Израиля, а также американских объектов в море. Действия хуситов с начал войны на Ближнем Востоке Война на Ближнем Востоке официально началась в октябре 2023 года. Первые нападения хуситов, которые выступают с поддержкой палестинского движения ХАМАС и ливанской «Хезболлы» были зафиксированы в ноябре того же года. Тогда в водах Аденского залива, который является частью Аравийского моря, американский эскадренный миноносец стал объектом ракетной атаки, организованной хуситскими силами из Йемена. Тогда ракеты были направлены Йеменом в направление американского военного корабля Mason (DDG 87) и гражданского судна Central Park. Спустя еще месяц беспилотники и ракеты, выпущенные из Йемена, вновь атаковали американский эскадренный миноносец — на этот раз USS Carney. До этого хуситы атаковали принадлежащее Великобритании торговое судно в Баб-эль-Мандэбском проливе. Однако тогда нападение отразили американские и израильские военные корабли. Уже в январе 2024 года «Ансар Аллах» вновь ударили по американскому танкеру баллистическими ракетами в Аденском заливе. Об этом говорили в Пентагоне, отмечая, что вражеский удар не достиг цели. Спустя несколько дней также сообщалось, что Йемен вновь атаковал грузовой корабль США Ocean Jazz в Аденском заливе. Тогда хуситы напомнили, что будут выступать против американской или британской агрессии против их страны. Также в январе 2024 года американские военные уничтожили противокорабельную ракету, запущенную хуситами и направленную в район Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование Соединенных Штатов. В Штатах уточнили, что хуситы угрожают торговому, так и военно-морскому американскому флоту, Почему хуситы атакуют судна США и Великобритании Республика Йемен расположена в непосредственной близости от Баб-эль-Мандебского пролива, который является ключевой частью морского торгового маршрута, включающего также Суэцкий канал. Этот путь активно используется международными компаниями для перевозки грузов, и через него проходит значительная доля экспорта нефти и природного газа из стран Персидского залива в Европу и Северную Америку. С октября 2023 года, после начала нового военного конфликта между Израилем и ХАМАС, хуситы из Йемена начали осуществлять обстрелы судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив. По заявлениям движения, целью атак становятся все корабли, следующие в направлении Израиля. Был также зафиксирован инцидент с захватом грузового судна Galaxy Leader, управляемого японской компанией Nippon Yusen и принадлежащего Великобритании. В ответ на данные действия со стороны Йемена США направили эсминцы в указанный регион, что привело к обмену обстрелами. После захвата Galaxy Leader хуситы продолжили атаки с использованием беспилотников и баллистических ракет по коммерческим судам, что вынудило крупные судоходные компании, включая Mediterranean Shipping Company, Maersk, Hapag-Lloyd и нефтяную корпорацию BP, изменить маршруты своих судов, избегая Красное море. С января 2024 года США и Великобритания сообщили о начале военной операции против хуситского движения. В ответ на это йеменское движение привело в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В Йемене же отмечали, что будут атаковать американские и британские судна, которые угрожают их безопасности, а также до тех пор, пока Израиль не выведет своих военных с сектора Газа и Ливана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Члены движения «Ансар Аллах» (хуситы) в очередной раз атаковали крылатыми ракетами авианосец США. На этот раз американский объект был поражен в Аравийском море. За последние несколько месяц сообщалось о как минимум нескольких атаках подобного характера со стороны Йемена в Красном море. URA.RU кратко рассказывает, почему «Ансар Аллах» выступает против Вашингтона и какие цели преследует. Хуситы вечером 12 ноября атаковали авианосец США «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Удар был произведен успешно — цель поражена, подчеркнул официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа. Он также подчеркнул, что судно было атаковано при помощи беспилотников и крылатых ракет. При этом в Пентагоне опровергали, что авианосец был уничтожен. Параллельно с этим происходила еще одна атака — на этот раз в Красном море. Удар был направлен на два американских эсминца. На этот раз для атаки были использованы баллистических ракет, а также дроны. Информируя об очередной атаке, направленной против США, Сариа напомнил, что у этих действий есть конкретная цель. По словам генерала йеменской армии, пока Израиль не выведет свои войска с территорий Ирана и сектора Газа — атаки будут продолжаться. Параллельно с ударом по американскому авианосцу, Йемен также атаковал и израильскую военную базу. Месяцем ранее йеменские представители также организовывали нападения на американские объекты в Красном море. Хуситы тогда задействовали 23 баллистические ракеты и беспилотники, передавал йеменский телеканал Al-Masirah. Тогда же «Ансар Аллах» ударял и по израильским объектам. Война на Ближнем Востоке официально началась в октябре 2023 года. Первые нападения хуситов, которые выступают с поддержкой палестинского движения ХАМАС и ливанской «Хезболлы» были зафиксированы в ноябре того же года. Тогда в водах Аденского залива, который является частью Аравийского моря, американский эскадренный миноносец стал объектом ракетной атаки, организованной хуситскими силами из Йемена. Тогда ракеты были направлены Йеменом в направление американского военного корабля Mason (DDG 87) и гражданского судна Central Park. Спустя еще месяц беспилотники и ракеты, выпущенные из Йемена, вновь атаковали американский эскадренный миноносец — на этот раз USS Carney. До этого хуситы атаковали принадлежащее Великобритании торговое судно в Баб-эль-Мандэбском проливе. Однако тогда нападение отразили американские и израильские военные корабли. Уже в январе 2024 года «Ансар Аллах» вновь ударили по американскому танкеру баллистическими ракетами в Аденском заливе. Об этом говорили в Пентагоне, отмечая, что вражеский удар не достиг цели. Спустя несколько дней также сообщалось, что Йемен вновь атаковал грузовой корабль США Ocean Jazz в Аденском заливе. Тогда хуситы напомнили, что будут выступать против американской или британской агрессии против их страны. Также в январе 2024 года американские военные уничтожили противокорабельную ракету, запущенную хуситами и направленную в район Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование Соединенных Штатов. В Штатах уточнили, что хуситы угрожают торговому, так и военно-морскому американскому флоту, Республика Йемен расположена в непосредственной близости от Баб-эль-Мандебского пролива, который является ключевой частью морского торгового маршрута, включающего также Суэцкий канал. Этот путь активно используется международными компаниями для перевозки грузов, и через него проходит значительная доля экспорта нефти и природного газа из стран Персидского залива в Европу и Северную Америку. С октября 2023 года, после начала нового военного конфликта между Израилем и ХАМАС, хуситы из Йемена начали осуществлять обстрелы судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив. По заявлениям движения, целью атак становятся все корабли, следующие в направлении Израиля. Был также зафиксирован инцидент с захватом грузового судна Galaxy Leader, управляемого японской компанией Nippon Yusen и принадлежащего Великобритании. В ответ на данные действия со стороны Йемена США направили эсминцы в указанный регион, что привело к обмену обстрелами. После захвата Galaxy Leader хуситы продолжили атаки с использованием беспилотников и баллистических ракет по коммерческим судам, что вынудило крупные судоходные компании, включая Mediterranean Shipping Company, Maersk, Hapag-Lloyd и нефтяную корпорацию BP, изменить маршруты своих судов, избегая Красное море. С января 2024 года США и Великобритания сообщили о начале военной операции против хуситского движения. В ответ на это йеменское движение привело в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В Йемене же отмечали, что будут атаковать американские и британские судна, которые угрожают их безопасности, а также до тех пор, пока Израиль не выведет своих военных с сектора Газа и Ливана.