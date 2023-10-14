Арестович* назвал главную ошибку Украины за 2023 год

Арестович*: главная ошибка Украины заключалась в попытках захватить Бахмут

14 октября 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

К ошибкам Украины привели действия текущего правительства страны, заявил Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал битву за Бахмут (Артемовск) главной стратегической ошибкой Киева за 2023 год. И украинское командование продолжает ее усугублять. «Взятие Бахмута обратно не дает ничего, кроме скромного оперативно-тактического успеха. Но ошибка уже сделана, и ее продолжают усугублять», — написал Алексей Арестович. Его сообщение приводит РБК. Он уточнил, что концентрация войск и техники ВСУ в боях за Бахмут стала главной ошибкой Украины. Следом идет отсутствие оборонных сооружений со стороны украинских солдат. В качестве примера правильной обороны Арестович приводит Россию, которая возводит укрепления при помощи мин и траншей. В ответ на решения данных проблем экс-советник выступил за проведение выборов на Украине. По его мнению, текущее правление президента страны Владимира Зеленского приводит к разрушению бизнеса, гражданской свободы и ссорам с западными партнерами. Также на Украине по-прежнему продолжает процветать коррупция. Летом 2023 года Арестович говорил, что Украина для вступления в НАТО будет вынуждена отдать России часть своей территории. В августе Россия официально освободила Бахмут. Бои за него проходили на протяжении почти всего года. Украина не оставляет надежды захватить город. Владимир Зеленский после нескольких попыток вернуть Бахмут, заявил о бессмысленности этого, передает телеканал 360. Россия начала собственное наступление на всех участках фронта. *Алексей Арестович включен в список террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал битву за Бахмут (Артемовск) главной стратегической ошибкой Киева за 2023 год. И украинское командование продолжает ее усугублять. «Взятие Бахмута обратно не дает ничего, кроме скромного оперативно-тактического успеха. Но ошибка уже сделана, и ее продолжают усугублять», — написал Алексей Арестович. Его сообщение приводит РБК. Он уточнил, что концентрация войск и техники ВСУ в боях за Бахмут стала главной ошибкой Украины. Следом идет отсутствие оборонных сооружений со стороны украинских солдат. В качестве примера правильной обороны Арестович приводит Россию, которая возводит укрепления при помощи мин и траншей. В ответ на решения данных проблем экс-советник выступил за проведение выборов на Украине. По его мнению, текущее правление президента страны Владимира Зеленского приводит к разрушению бизнеса, гражданской свободы и ссорам с западными партнерами. Также на Украине по-прежнему продолжает процветать коррупция. Летом 2023 года Арестович говорил, что Украина для вступления в НАТО будет вынуждена отдать России часть своей территории. В августе Россия официально освободила Бахмут. Бои за него проходили на протяжении почти всего года. Украина не оставляет надежды захватить город. Владимир Зеленский после нескольких попыток вернуть Бахмут, заявил о бессмысленности этого, передает телеканал 360. Россия начала собственное наступление на всех участках фронта. *Алексей Арестович включен в список террористов и экстремистов