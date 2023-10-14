Арестович* назвал главную ошибку Украины за 2023 год

Арестович*: главная ошибка Украины заключалась в попытках захватить Бахмут
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
К ошибкам Украины привели действия текущего правительства страны, заявил Алексей Арестович Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал битву за Бахмут (Артемовск) главной стратегической ошибкой Киева за 2023 год. И украинское командование продолжает ее усугублять.

«Взятие Бахмута обратно не дает ничего, кроме скромного оперативно-тактического успеха. Но ошибка уже сделана, и ее продолжают усугублять», — написал Алексей Арестович. Его сообщение приводит РБК. Он уточнил, что концентрация войск и техники ВСУ в боях за Бахмут стала главной ошибкой Украины. Следом идет отсутствие оборонных сооружений со стороны украинских солдат. В качестве примера правильной обороны Арестович приводит Россию, которая возводит укрепления при помощи мин и траншей.

В ответ на решения данных проблем экс-советник выступил за проведение выборов на Украине. По его мнению, текущее правление президента страны Владимира Зеленского приводит к разрушению бизнеса, гражданской свободы и ссорам с западными партнерами. Также на Украине по-прежнему продолжает процветать коррупция.

Летом 2023 года Арестович говорил, что Украина для вступления в НАТО будет вынуждена отдать России часть своей территории. В августе Россия официально освободила Бахмут. Бои за него проходили на протяжении почти всего года. Украина не оставляет надежды захватить город. Владимир Зеленский после нескольких попыток вернуть Бахмут, заявил о бессмысленности этого, передает телеканал 360. Россия начала собственное наступление на всех участках фронта.

*Алексей Арестович включен в список террористов и экстремистов

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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) назвал битву за Бахмут (Артемовск) главной стратегической ошибкой Киева за 2023 год. И украинское командование продолжает ее усугублять. «Взятие Бахмута обратно не дает ничего, кроме скромного оперативно-тактического успеха. Но ошибка уже сделана, и ее продолжают усугублять», — написал Алексей Арестович. Его сообщение приводит РБК. Он уточнил, что концентрация войск и техники ВСУ в боях за Бахмут стала главной ошибкой Украины. Следом идет отсутствие оборонных сооружений со стороны украинских солдат. В качестве примера правильной обороны Арестович приводит Россию, которая возводит укрепления при помощи мин и траншей. В ответ на решения данных проблем экс-советник выступил за проведение выборов на Украине. По его мнению, текущее правление президента страны Владимира Зеленского приводит к разрушению бизнеса, гражданской свободы и ссорам с западными партнерами. Также на Украине по-прежнему продолжает процветать коррупция. Летом 2023 года Арестович говорил, что Украина для вступления в НАТО будет вынуждена отдать России часть своей территории. В августе Россия официально освободила Бахмут. Бои за него проходили на протяжении почти всего года. Украина не оставляет надежды захватить город. Владимир Зеленский после нескольких попыток вернуть Бахмут, заявил о бессмысленности этого, передает телеканал 360. Россия начала собственное наступление на всех участках фронта. *Алексей Арестович включен в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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