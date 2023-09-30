Как ВСУ планируют захват Артемовска

Российские силы отбили атаку ВСУ под Клещеевкой

30 сентября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

ВСУ стремятся к захвату Артемовска Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные эксперты считают, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) готовятся ко взятию города Артемовск (Бахмут). Среди прочего украинское командование вынашивает планы по захвату Токмака и Мелитополя в Запорожской области. Эта задача была озвучена президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Конгрессе США и Белом доме. URA.RU подробно рассказывает о положении на артемовском направлении. Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинских войск будет продолжаться в течение осени и зимы, передает Life . Во время последних кровопролитных боев с большими потерями для ВСУ, украинское руководство пыталось прорваться с севера, атакуя высоты на соледарском и артемовском направлениях. Бои продолжаются под Артемовском и в Запорожье, в то время как силы ВСУ перегруппировываются после ожесточенных боев на направлении Соледара, где была отбита 31 атака. Положение на артемовском направлении Силы ВСУ попытались штурмовать поселок Клещеевка на западе, но атака была отбита российскими силами. Противник продолжает пытаться прорвать оборону вокруг этого поселка в течение трех последних недель. За последние сутки ВС РФ нанесли удары по скоплениям боевиков в других населенных пунктах на этом направлении. В Андреевке ведутся бои за высоты, где сейчас находятся 1300 «вагнеровцев», включенных в состав ВС РФ. Они помогли стабилизировать ситуацию, и ВСУ вряд ли здесь удастся продвинуться дальше. Таким образом, сложная ситуация под Артемовском сдержана. Положение на участке Работино — Вербовое в Запорожье Новость по теме Чем село Работино важно для России и Украины На участке Работино-Вербовое в Запорожье возникла еще одна сложная ситуация. Цель ВСУ — прорваться в направлении Токмака и затем двигаться к Мелитополю. Украинским формированиям за более чем сто дней не удалось закрепиться на этом участке из-за больших потерь. На направлении сейчас действуют несколько новых соединений ВСУ: 116-я, 117-я и 118-я механизированные бригады. Однако, поскольку эти силы не были подготовлены к совместным действиям и новоприбывшие бойцы не имеют достаточного обеспечения связью и знания местности, они скорее создают проблемы друг другу. В связи с этим военные эксперты уже не называют этот участок боев убойной зоной. Украинские военные стремятся расширить линию между Работиным и Вербовым с целью нанести удар во фланг ВС РФ. Украинская артиллерия активно действует и осуществляет расчистку минных заграждений в районе Вербового. На левом фланге украинских боевиков готовится серьезная атака у Новопрокоповки. Ранее сообщалось о том, что на южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка российские военные силы успешно пресекли попытки ВСУ прорвать оборону, уничтожив часть группировки. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил контроль российскими силами района вокруг Артемовска, несмотря на сложную ситуацию. Военная обстановка в селе Работино также стабилизируется. В этом районе ВСУ массово сдаются в плен в результате неудачного контрнаступления, неся при этом значительные потери. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ, сообщив о тысячах потерь украинской стороны на данном направлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военные эксперты считают, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) готовятся ко взятию города Артемовск (Бахмут). Среди прочего украинское командование вынашивает планы по захвату Токмака и Мелитополя в Запорожской области. Эта задача была озвучена президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Конгрессе США и Белом доме. URA.RU подробно рассказывает о положении на артемовском направлении. Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинских войск будет продолжаться в течение осени и зимы, передает Life. Во время последних кровопролитных боев с большими потерями для ВСУ, украинское руководство пыталось прорваться с севера, атакуя высоты на соледарском и артемовском направлениях. Бои продолжаются под Артемовском и в Запорожье, в то время как силы ВСУ перегруппировываются после ожесточенных боев на направлении Соледара, где была отбита 31 атака. Силы ВСУ попытались штурмовать поселок Клещеевка на западе, но атака была отбита российскими силами. Противник продолжает пытаться прорвать оборону вокруг этого поселка в течение трех последних недель. За последние сутки ВС РФ нанесли удары по скоплениям боевиков в других населенных пунктах на этом направлении. В Андреевке ведутся бои за высоты, где сейчас находятся 1300 «вагнеровцев», включенных в состав ВС РФ. Они помогли стабилизировать ситуацию, и ВСУ вряд ли здесь удастся продвинуться дальше. Таким образом, сложная ситуация под Артемовском сдержана. На участке Работино-Вербовое в Запорожье возникла еще одна сложная ситуация. Цель ВСУ — прорваться в направлении Токмака и затем двигаться к Мелитополю. Украинским формированиям за более чем сто дней не удалось закрепиться на этом участке из-за больших потерь. На направлении сейчас действуют несколько новых соединений ВСУ: 116-я, 117-я и 118-я механизированные бригады. Однако, поскольку эти силы не были подготовлены к совместным действиям и новоприбывшие бойцы не имеют достаточного обеспечения связью и знания местности, они скорее создают проблемы друг другу. В связи с этим военные эксперты уже не называют этот участок боев убойной зоной. Украинские военные стремятся расширить линию между Работиным и Вербовым с целью нанести удар во фланг ВС РФ. Украинская артиллерия активно действует и осуществляет расчистку минных заграждений в районе Вербового. На левом фланге украинских боевиков готовится серьезная атака у Новопрокоповки. Ранее сообщалось о том, что на южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка российские военные силы успешно пресекли попытки ВСУ прорвать оборону, уничтожив часть группировки. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил контроль российскими силами района вокруг Артемовска, несмотря на сложную ситуацию. Военная обстановка в селе Работино также стабилизируется. В этом районе ВСУ массово сдаются в плен в результате неудачного контрнаступления, неся при этом значительные потери. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ, сообщив о тысячах потерь украинской стороны на данном направлении.