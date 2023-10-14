ЦАХАЛ заявил о проведении наземных операций в секторе Газа 14 октября 2023 в 21:25 Размер текста - 17 + ЦАХАЛ готовится расширить военную операцию в секторе Газа Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия ЦАХАЛ готовится расширить военную операцию «Железные мечи», направленную на уничтожение ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. До этого ЦАХАЛ проводил крупномасштабные атаки в секторе Газа. «Сейчас силы ЦАХАЛа <…> готовятся наступательным оперативным планам, которые включают нападение с воздуха, моря и земли», — уточнили в пресс-службе ЦАХАЛа, передает Times of Israel. Ожидается, что военные начнут наземное вторжение в сектор Газа. Группировка из Палестины ХАМАС атаковала Израиль 7 октября. После этого израильская армия ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», а премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил палестинцам войну. Спустя неделю после начала конфликта израильская сторона призвала жителей северной части сектора Газа к эвакуации для собственной безопасности. Израильская армия ЦАХАЛ готовится расширить военную операцию «Железные мечи», направленную на уничтожение ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. До этого ЦАХАЛ проводил крупномасштабные атаки в секторе Газа. «Сейчас силы ЦАХАЛа <…> готовятся наступательным оперативным планам, которые включают нападение с воздуха, моря и земли», — уточнили в пресс-службе ЦАХАЛа, передает Times of Israel. Ожидается, что военные начнут наземное вторжение в сектор Газа. Группировка из Палестины ХАМАС атаковала Израиль 7 октября. После этого израильская армия ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», а премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил палестинцам войну. Спустя неделю после начала конфликта израильская сторона призвала жителей северной части сектора Газа к эвакуации для собственной безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям