ЦАХАЛ заявил о проведении наземных операций в секторе Газа

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ЦАХАЛ готовится расширить военную операцию в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия ЦАХАЛ готовится расширить военную операцию «Железные мечи», направленную на уничтожение ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. До этого ЦАХАЛ проводил крупномасштабные атаки в секторе Газа.

«Сейчас силы ЦАХАЛа <…> готовятся наступательным оперативным планам, которые включают нападение с воздуха, моря и земли», — уточнили в пресс-службе ЦАХАЛа, передает Times of Israel. Ожидается, что военные начнут наземное вторжение в сектор Газа.

Группировка из Палестины ХАМАС атаковала Израиль 7 октября. После этого израильская армия ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», а премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил палестинцам войну. Спустя неделю после начала конфликта израильская сторона призвала жителей северной части сектора Газа к эвакуации для собственной безопасности.

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Израильская армия ЦАХАЛ готовится расширить военную операцию «Железные мечи», направленную на уничтожение ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. До этого ЦАХАЛ проводил крупномасштабные атаки в секторе Газа. «Сейчас силы ЦАХАЛа <…> готовятся наступательным оперативным планам, которые включают нападение с воздуха, моря и земли», — уточнили в пресс-службе ЦАХАЛа, передает Times of Israel. Ожидается, что военные начнут наземное вторжение в сектор Газа. Группировка из Палестины ХАМАС атаковала Израиль 7 октября. После этого израильская армия ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», а премьер-министр Беньямин Нетаньяху объявил палестинцам войну. Спустя неделю после начала конфликта израильская сторона призвала жителей северной части сектора Газа к эвакуации для собственной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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