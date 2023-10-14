Росстат назвал продукты, которые больше всего подешевели в Тюменской области

Росстат: в Тюменской области упали цены на масло и макароны

15 октября 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

В Тюменской области цены на макароны упали более чем на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области к концу сентября больше всего снизились цены на растительное масло и макароны. По сравнению с декабрем 2022 года, в регионе также подешевели крупы, бобы и молоко. Об этом сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Наблюдалось снижение цен на макаронные изделия (на 11,1%), масло подсолнечное (на 5,2%), крупу и бобовые (на 5,0%), молоко и молочную продукцию (на 4,3%)», — говорится в сообщении ведомства. Также подешевели сыры и алкоголь — падение стоимости составило около от 1 до 2%. В целом цены на потребительские товары и услуги в регионе по итогам сентября выросли на 0,9%. В то время как по России прирост значительно выше — 4,6%. Ранее Росстат зафиксировал в Тюменской области значительный прирост цен на сахар в сравнении с декабрем прошлого года. Увеличение составило 22,7%.

В Тюменской области к концу сентября больше всего снизились цены на растительное масло и макароны. По сравнению с декабрем 2022 года, в регионе также подешевели крупы, бобы и молоко. Об этом сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Наблюдалось снижение цен на макаронные изделия (на 11,1%), масло подсолнечное (на 5,2%), крупу и бобовые (на 5,0%), молоко и молочную продукцию (на 4,3%)», — говорится в сообщении ведомства. Также подешевели сыры и алкоголь — падение стоимости составило около от 1 до 2%. В целом цены на потребительские товары и услуги в регионе по итогам сентября выросли на 0,9%. В то время как по России прирост значительно выше — 4,6%. Ранее Росстат зафиксировал в Тюменской области значительный прирост цен на сахар в сравнении с декабрем прошлого года. Увеличение составило 22,7%.