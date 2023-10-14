14 октября 2023
13 октября 2023

Росстат назвал продукты, которые больше всего подешевели в Тюменской области

Росстат: в Тюменской области упали цены на масло и макароны
© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевые продуктовые магазины. Челябинск, макароны, магнит
В Тюменской области цены на макароны упали более чем на 10% Фото:

В Тюменской области к концу сентября больше всего снизились цены на растительное масло и макароны. По сравнению с декабрем 2022 года, в регионе также подешевели крупы, бобы и молоко. Об этом сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

«Наблюдалось снижение цен на макаронные изделия (на 11,1%), масло подсолнечное (на 5,2%), крупу и бобовые (на 5,0%), молоко и молочную продукцию (на 4,3%)», — говорится в сообщении ведомства. Также подешевели сыры и алкоголь — падение стоимости составило около от 1 до 2%.

В целом цены на потребительские товары и услуги в регионе по итогам сентября выросли на 0,9%. В то время как по России прирост значительно выше — 4,6%.

Ранее Росстат зафиксировал в Тюменской области значительный прирост цен на сахар в сравнении с декабрем прошлого года. Увеличение составило 22,7%.

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В Тюменской области к концу сентября больше всего снизились цены на растительное масло и макароны. По сравнению с декабрем 2022 года, в регионе также подешевели крупы, бобы и молоко. Об этом сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Наблюдалось снижение цен на макаронные изделия (на 11,1%), масло подсолнечное (на 5,2%), крупу и бобовые (на 5,0%), молоко и молочную продукцию (на 4,3%)», — говорится в сообщении ведомства. Также подешевели сыры и алкоголь — падение стоимости составило около от 1 до 2%. В целом цены на потребительские товары и услуги в регионе по итогам сентября выросли на 0,9%. В то время как по России прирост значительно выше — 4,6%. Ранее Росстат зафиксировал в Тюменской области значительный прирост цен на сахар в сравнении с декабрем прошлого года. Увеличение составило 22,7%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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