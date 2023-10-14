NYT: вторжение Израиля в Газу отложено «на несколько дней»

15 октября 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Израильские военные отложили операцию в секторе Газа из-за погодных условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вторжение Израиля в Газу отложено «на несколько дней». Об этом пишет The New York Times. «Первоначально вторжение было запланировано на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, из-за облачных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха», — пишет газета, ссылаясь на трех высокопоставленных израильских военных офицеров. В материале подчеркнули, что это нападение станет крупнейшей наземной операцией. Ранее США попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, передает «Национальная служба новостей». По мнению Вашингтона, это необходимо для того, чтобы мирные жители успели эвакуироваться.

Вторжение Израиля в Газу отложено «на несколько дней». Об этом пишет The New York Times. «Первоначально вторжение было запланировано на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, из-за облачных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха», — пишет газета, ссылаясь на трех высокопоставленных израильских военных офицеров. В материале подчеркнули, что это нападение станет крупнейшей наземной операцией. Ранее США попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, передает «Национальная служба новостей». По мнению Вашингтона, это необходимо для того, чтобы мирные жители успели эвакуироваться.