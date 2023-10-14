14 октября 2023

NYT: вторжение Израиля в Газу отложено «на несколько дней»

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Израильские военные отложили операцию в секторе Газа из-за погодных условий Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вторжение Израиля в Газу отложено «на несколько дней». Об этом пишет The New York Times.

«Первоначально вторжение было запланировано на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, из-за облачных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха», — пишет газета, ссылаясь на трех высокопоставленных израильских военных офицеров. В материале подчеркнули, что это нападение станет крупнейшей наземной операцией.

Ранее США попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, передает «Национальная служба новостей». По мнению Вашингтона, это необходимо для того, чтобы мирные жители успели эвакуироваться.

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Вторжение Израиля в Газу отложено «на несколько дней». Об этом пишет The New York Times. «Первоначально вторжение было запланировано на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, из-за облачных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха», — пишет газета, ссылаясь на трех высокопоставленных израильских военных офицеров. В материале подчеркнули, что это нападение станет крупнейшей наземной операцией. Ранее США попросили Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, передает «Национальная служба новостей». По мнению Вашингтона, это необходимо для того, чтобы мирные жители успели эвакуироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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