14 октября 2023
13 октября 2023

Челябинец хочет погасить долги экс-губернатора Дубровского перед налоговиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Долг Бориса Дубровского перед налоговой пожелал погасить житель Челябинска Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство от Дениса Кашигина, в котором он просит разрешить ему погасить долги экс-губернатора Бориса Дубровского перед налоговиками. Сообщение об этом появилось в картотеке судебного дела, где рассматривается процесс банкротства бывшего главы региона.

«Кашигин Денис Борисович обратился с заявлением о намерении удовлетворить (погасить) требования уполномоченного органа РФ к должнику об уплате обязательных платежей включенных в реестр требований кредиторов. Принять к производству суда заявление Кашигина Дениса Борисовича», — говорится в документе на сайте суда.

Долги Дубровского перед Межрайонной инспекцией ФНС №16 по региону составляют 31 тысячу 823 рубля. Если суд удовлетворит ходатайство Кашигина, он должен будет погасить эти долги в течение пяти дней после вынесения решения. Заседание по его ходатайству состоится 30 октября.

Дубровский признан финансово несостоятельным 19 июля из-за того, что не погасил долги перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания стала банкротом летом 2020 года. Также признан банкротом Александр Дубровский, сын экс-губернатора. Дубровский-старший после отставки с поста главы региона покинул Россию. Представители его семьи со СМИ не общаются.

Согласно базе данных сервиса СБИС, Денис Кашигин является арбитражным управляющим, его ИП зарегистрировано в Челябинске. Он значится конкурсным управляющим ряда фирм, признанных банкротами. На звонок URA.RU Кашигин не ответил.

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В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство от Дениса Кашигина, в котором он просит разрешить ему погасить долги экс-губернатора Бориса Дубровского перед налоговиками. Сообщение об этом появилось в картотеке судебного дела, где рассматривается процесс банкротства бывшего главы региона. «Кашигин Денис Борисович обратился с заявлением о намерении удовлетворить (погасить) требования уполномоченного органа РФ к должнику об уплате обязательных платежей включенных в реестр требований кредиторов. Принять к производству суда заявление Кашигина Дениса Борисовича», — говорится в документе на сайте суда. Долги Дубровского перед Межрайонной инспекцией ФНС №16 по региону составляют 31 тысячу 823 рубля. Если суд удовлетворит ходатайство Кашигина, он должен будет погасить эти долги в течение пяти дней после вынесения решения. Заседание по его ходатайству состоится 30 октября. Дубровский признан финансово несостоятельным 19 июля из-за того, что не погасил долги перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания стала банкротом летом 2020 года. Также признан банкротом Александр Дубровский, сын экс-губернатора. Дубровский-старший после отставки с поста главы региона покинул Россию. Представители его семьи со СМИ не общаются. Согласно базе данных сервиса СБИС, Денис Кашигин является арбитражным управляющим, его ИП зарегистрировано в Челябинске. Он значится конкурсным управляющим ряда фирм, признанных банкротами. На звонок URA.RU Кашигин не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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