04 октября 2023

Налоговики выставили счет челябинскому экс-губернатору Дубровскому

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Губернаторы УрФО в Кургане. Презентация техники курганских предприятий., дубровский борис
Дубровский признан финансово несостоятельным Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Межрайонная инспекция ФНС №16 по Челябинской области подала в арбитражный суд ходатайство о включении в число кредиторов экс-губернатора Бориса Дубровского из-за долга в 31 тысячу 823 рубля. Заявление подано в рамках процесс банкротства бывшего главы региона.

«Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №16 по Челябинской области направила в арбитражный суд заявление о включении в реестр требований кредиторов должника, Дубровского Бориса Александровича, требования в размере 31 832 рублей. Принять к производству требование уполномоченного органа. Назначить судебное заседание по рассмотрению требования на 13 ноября», — говорится в документах суда.

Дубровский признан финансово несостоятельным 19 июля из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания была обанкрочена летом 2020 года. Банкротом стал и сын бывшего главы региона Александр Дубровский.

В процесс банкротства Дубровского-старшего включился и его адвокат Кирилл Мухин из-за неоплаченных счетов на услуги на сумму 1,4 млн рублей. Сам экс-губернатор после отставки уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются.

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Межрайонная инспекция ФНС №16 по Челябинской области подала в арбитражный суд ходатайство о включении в число кредиторов экс-губернатора Бориса Дубровского из-за долга в 31 тысячу 823 рубля. Заявление подано в рамках процесс банкротства бывшего главы региона. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №16 по Челябинской области направила в арбитражный суд заявление о включении в реестр требований кредиторов должника, Дубровского Бориса Александровича, требования в размере 31 832 рублей. Принять к производству требование уполномоченного органа. Назначить судебное заседание по рассмотрению требования на 13 ноября», — говорится в документах суда. Дубровский признан финансово несостоятельным 19 июля из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания была обанкрочена летом 2020 года. Банкротом стал и сын бывшего главы региона Александр Дубровский. В процесс банкротства Дубровского-старшего включился и его адвокат Кирилл Мухин из-за неоплаченных счетов на услуги на сумму 1,4 млн рублей. Сам экс-губернатор после отставки уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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