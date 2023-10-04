Налоговики выставили счет челябинскому экс-губернатору Дубровскому

05 октября 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Дубровский признан финансово несостоятельным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Межрайонная инспекция ФНС №16 по Челябинской области подала в арбитражный суд ходатайство о включении в число кредиторов экс-губернатора Бориса Дубровского из-за долга в 31 тысячу 823 рубля. Заявление подано в рамках процесс банкротства бывшего главы региона. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №16 по Челябинской области направила в арбитражный суд заявление о включении в реестр требований кредиторов должника, Дубровского Бориса Александровича, требования в размере 31 832 рублей. Принять к производству требование уполномоченного органа. Назначить судебное заседание по рассмотрению требования на 13 ноября», — говорится в документах суда. Дубровский признан финансово несостоятельным 19 июля из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания была обанкрочена летом 2020 года. Банкротом стал и сын бывшего главы региона Александр Дубровский. В процесс банкротства Дубровского-старшего включился и его адвокат Кирилл Мухин из-за неоплаченных счетов на услуги на сумму 1,4 млн рублей. Сам экс-губернатор после отставки уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются.

Межрайонная инспекция ФНС №16 по Челябинской области подала в арбитражный суд ходатайство о включении в число кредиторов экс-губернатора Бориса Дубровского из-за долга в 31 тысячу 823 рубля. Заявление подано в рамках процесс банкротства бывшего главы региона. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №16 по Челябинской области направила в арбитражный суд заявление о включении в реестр требований кредиторов должника, Дубровского Бориса Александровича, требования в размере 31 832 рублей. Принять к производству требование уполномоченного органа. Назначить судебное заседание по рассмотрению требования на 13 ноября», — говорится в документах суда. Дубровский признан финансово несостоятельным 19 июля из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания была обанкрочена летом 2020 года. Банкротом стал и сын бывшего главы региона Александр Дубровский. В процесс банкротства Дубровского-старшего включился и его адвокат Кирилл Мухин из-за неоплаченных счетов на услуги на сумму 1,4 млн рублей. Сам экс-губернатор после отставки уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются.