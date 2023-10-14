Херш: Израиль планирует атаку Газы «умными бомбами» JDAM

15 октября 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Использование бомб JDAM может уничтожить Газу (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль планирует атаковать сектор Газа авиабомбами JDAM, что приведет к уничтожению города. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. «Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM. Это приведет к полному уничтожению города в воскресенье или понедельник», — пишет Херш в колонке на платформе Substack. Высокоточные планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) американской фирмы Boeing впервые были выпущены в 1997 году. Их принцип действия отличается от бомб с лазерным наведением и бомб с инфракрасным наведением, применению которых могут препятствовать неблагоприятные условия у поверхности земли. JDAM реализованы как комплект оборудования на основе технологии GPS, который преобразует все свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы. Ранее издание The New York Times сообщило, что вторжение Израиля в Газу перенесли «на несколько дней». Изначально оно планировалось в выходные, но было отложено из-за облачных условий, затрудняющих обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха израильскими пилотами и операторами БПЛА. В материале подчеркнули, что нападение станет крупнейшей наземной операцией.

Израиль планирует атаковать сектор Газа авиабомбами JDAM, что приведет к уничтожению города. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. «Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM. Это приведет к полному уничтожению города в воскресенье или понедельник», — пишет Херш в колонке на платформе Substack. Высокоточные планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) американской фирмы Boeing впервые были выпущены в 1997 году. Их принцип действия отличается от бомб с лазерным наведением и бомб с инфракрасным наведением, применению которых могут препятствовать неблагоприятные условия у поверхности земли. JDAM реализованы как комплект оборудования на основе технологии GPS, который преобразует все свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы. Ранее издание The New York Times сообщило, что вторжение Израиля в Газу перенесли «на несколько дней». Изначально оно планировалось в выходные, но было отложено из-за облачных условий, затрудняющих обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха израильскими пилотами и операторами БПЛА. В материале подчеркнули, что нападение станет крупнейшей наземной операцией.