14 октября 2023

Херш: Израиль планирует атаку Газы «умными бомбами» JDAM

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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, боеприпас, бомба, stock, авиационная, фаб
Использование бомб JDAM может уничтожить Газу (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль планирует атаковать сектор Газа авиабомбами JDAM, что приведет к уничтожению города. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM. Это приведет к полному уничтожению города в воскресенье или понедельник», — пишет Херш в колонке на платформе Substack.

Высокоточные планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) американской фирмы Boeing впервые были выпущены в 1997 году. Их принцип действия отличается от бомб с лазерным наведением и бомб с инфракрасным наведением, применению которых могут препятствовать неблагоприятные условия у поверхности земли. JDAM реализованы как комплект оборудования на основе технологии GPS, который преобразует все свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы.

Ранее издание The New York Times сообщило, что вторжение Израиля в Газу перенесли «на несколько дней». Изначально оно планировалось в выходные, но было отложено из-за облачных условий, затрудняющих обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха израильскими пилотами и операторами БПЛА. В материале подчеркнули, что нападение станет крупнейшей наземной операцией.

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Израиль планирует атаковать сектор Газа авиабомбами JDAM, что приведет к уничтожению города. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. «Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM. Это приведет к полному уничтожению города в воскресенье или понедельник», — пишет Херш в колонке на платформе Substack. Высокоточные планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) американской фирмы Boeing впервые были выпущены в 1997 году. Их принцип действия отличается от бомб с лазерным наведением и бомб с инфракрасным наведением, применению которых могут препятствовать неблагоприятные условия у поверхности земли. JDAM реализованы как комплект оборудования на основе технологии GPS, который преобразует все свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы. Ранее издание The New York Times сообщило, что вторжение Израиля в Газу перенесли «на несколько дней». Изначально оно планировалось в выходные, но было отложено из-за облачных условий, затрудняющих обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха израильскими пилотами и операторами БПЛА. В материале подчеркнули, что нападение станет крупнейшей наземной операцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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