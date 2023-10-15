Китай поддержал Палестину на фоне войны с Израилем

Ван И сообщил, что Китай тесно контактирует с Израилем и Палестиной Фото: МИД России

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Историческая несправедливость в отношении Палестины не должна больше продолжаться. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

«Китай считает, что историческая несправедливость, которая в отношении Палестины продолжается уже более полувека, не может продолжаться дальше», — заявил Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Его слова передает МИД Китая.

По словам Вана И, Китай близко сотрудничает со всеми сторонами конфликта, чтобы ускорить окончание войны. Он подчеркнул, что важной целью считается обеспечение безопасности мирного населения, скорейшее открытие каналов гуманитарной помощи и защита основных потребностей населения сектора Газа.

Ранее министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщил, что все основные больницы в секторе Газа разрушены из-за регулярных бомбардировок со стороны Израиля, передает телеканал 360. Руководитель Палестины Махмуд Аббас сообщил, что выступает против перемещения граждан сектора Газа со своей земли. Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что его страна поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет, откуда у них будет возможность вылететь в Москву, передает «Национальная служба новостей».