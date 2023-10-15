Екатеринбуржцы заметили льва с золотыми яйцами на Челябинском тракте. Фото

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Статуя льва на улице Вайнера. Екатеринбург, лев на вайнера, статуя льва
Подарок «Сима-ленда» Екатеринбургу оказался на Челябинском тракте Фото:

Скульптуру льва с золотыми яйцами, которая простояла на улице Вайнера в Екатеринбурге два дня, заметили на Челябинском тракте. Об этом рассказали очевидцы.

«Читатель заметил льва с Вайнера на Челябинском тракте. Теперь скульптура встречает и провожает на въезде в Екатеринбург», — пишет telegram-канал «Интересный Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.

Льва установили на улице Вайнера в ночь на 5 октября. Это был подарок «Сима-ленда» городу. Однако он вызвал много споров среди горожан. В компании заявили, что лев не должен быть поводом для раздоров, а утром 7 октября конструкцию убрали. После чего гигантского льва замечали на территории элитного поселка Карасьеозерский-1, где проживают политики и бизнесмены Свердловской области.

Льва с золотыми яйцами заметили на Челябинском тракте
Льва с золотыми яйцами заметили на Челябинском тракте
Фото:

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Скульптуру льва с золотыми яйцами, которая простояла на улице Вайнера в Екатеринбурге два дня, заметили на Челябинском тракте. Об этом рассказали очевидцы. «Читатель заметил льва с Вайнера на Челябинском тракте. Теперь скульптура встречает и провожает на въезде в Екатеринбург», — пишет telegram-канал «Интересный Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. Льва установили на улице Вайнера в ночь на 5 октября. Это был подарок «Сима-ленда» городу. Однако он вызвал много споров среди горожан. В компании заявили, что лев не должен быть поводом для раздоров, а утром 7 октября конструкцию убрали. После чего гигантского льва замечали на территории элитного поселка Карасьеозерский-1, где проживают политики и бизнесмены Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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