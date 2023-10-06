06 октября 2023

Гигантского льва с Вайнера заметили в элитном поселке под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя льва на улице Вайнера. Екатеринбург, лев на вайнера, статуя льва
Лев простоял на главной пешеходной улице Екатеринбурга два дня Фото:

Огромный с лев с бронзовыми яйцами, который простоял на улице Вайнера в Екатеринбурге два дня, находится на территории элитного поселка Карасьеозерский-1, где проживают ведущие политики и бизнесмены региона. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Видел сегодня льва на въезде [в поселок]. Привезли ночью», — поделился он. Источник агентства, близкий к администрации, предположил, что для льва подберут другое место.

Конструкцию установили в ночь на 5 октября. Это был подарок компании «Сима-ленд». К утру 7 октября льва убрали. В компании решили, что «лев не может быть фигурой раздора, он был призван порадовать и объединить горожан». И прямо сейчас демонтируется большой медиаэкран на Вайнера, также подаренный «Сима-лендом» — к 300-летию Екатеринбурга.

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Огромный с лев с бронзовыми яйцами, который простоял на улице Вайнера в Екатеринбурге два дня, находится на территории элитного поселка Карасьеозерский-1, где проживают ведущие политики и бизнесмены региона. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Видел сегодня льва на въезде [в поселок]. Привезли ночью», — поделился он. Источник агентства, близкий к администрации, предположил, что для льва подберут другое место. Конструкцию установили в ночь на 5 октября. Это был подарок компании «Сима-ленд». К утру 7 октября льва убрали. В компании решили, что «лев не может быть фигурой раздора, он был призван порадовать и объединить горожан». И прямо сейчас демонтируется большой медиаэкран на Вайнера, также подаренный «Сима-лендом» — к 300-летию Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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