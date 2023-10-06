Гигантского льва с Вайнера заметили в элитном поселке под Екатеринбургом

07 октября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Лев простоял на главной пешеходной улице Екатеринбурга два дня Фото: Размик Закарян © URA.RU Огромный с лев с бронзовыми яйцами, который простоял на улице Вайнера в Екатеринбурге два дня, находится на территории элитного поселка Карасьеозерский-1, где проживают ведущие политики и бизнесмены региона. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Видел сегодня льва на въезде [в поселок]. Привезли ночью», — поделился он. Источник агентства, близкий к администрации, предположил, что для льва подберут другое место. Конструкцию установили в ночь на 5 октября. Это был подарок компании «Сима-ленд». К утру 7 октября льва убрали. В компании решили, что «лев не может быть фигурой раздора, он был призван порадовать и объединить горожан». И прямо сейчас демонтируется большой медиаэкран на Вайнера, также подаренный «Сима-лендом» — к 300-летию Екатеринбурга.

Огромный с лев с бронзовыми яйцами, который простоял на улице Вайнера в Екатеринбурге два дня, находится на территории элитного поселка Карасьеозерский-1, где проживают ведущие политики и бизнесмены региона. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Видел сегодня льва на въезде [в поселок]. Привезли ночью», — поделился он. Источник агентства, близкий к администрации, предположил, что для льва подберут другое место. Конструкцию установили в ночь на 5 октября. Это был подарок компании «Сима-ленд». К утру 7 октября льва убрали. В компании решили, что «лев не может быть фигурой раздора, он был призван порадовать и объединить горожан». И прямо сейчас демонтируется большой медиаэкран на Вайнера, также подаренный «Сима-лендом» — к 300-летию Екатеринбурга.