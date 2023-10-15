Экс-канцлер Германии отказался скрывать дружбу с Путиным

15 октября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Герхард Шредер заявил, что никто не может поменять его мнение о Владимире Путине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-канцлер Германии Герхард Шредер не хочет скрывать дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, критика и неприязнь со стороны не повлияет на его мнение о российском лидере. «Человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы», — заявил Шредер в беседе с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, упоминая дружбу с президентом РФ . Экс-канцлер Германии подчеркнул, что ему все равно на неприязнь и критику. Он не будет менять свое мнение о Путине. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить должности в парламенте Шредера из-за его тесных связей с Россией и ее президентом. Жену бывшего канцлера ФРГ Со Ен Шредер-Ким уволили из немецкой компании NRW. Global Business, так как она посетила посольство РФ в Берлине 9 Мая, передает телеканал 360.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер не хочет скрывать дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, критика и неприязнь со стороны не повлияет на его мнение о российском лидере. «Человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы», — заявил Шредер в беседе с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, упоминая дружбу с президентом РФ. Экс-канцлер Германии подчеркнул, что ему все равно на неприязнь и критику. Он не будет менять свое мнение о Путине. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить должности в парламенте Шредера из-за его тесных связей с Россией и ее президентом. Жену бывшего канцлера ФРГ Со Ен Шредер-Ким уволили из немецкой компании NRW. Global Business, так как она посетила посольство РФ в Берлине 9 Мая, передает телеканал 360.