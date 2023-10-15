Экс-канцлер Германии отказался скрывать дружбу с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, пмэф-2016, шредер герхард
Герхард Шредер заявил, что никто не может поменять его мнение о Владимире Путине Фото:

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер не хочет скрывать дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, критика и неприязнь со стороны не повлияет на его мнение о российском лидере.

«Человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы», — заявил Шредер в беседе с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, упоминая дружбу с президентом РФ. Экс-канцлер Германии подчеркнул, что ему все равно на неприязнь и критику. Он не будет менять свое мнение о Путине.

Ранее правящая коалиция Германии решила лишить должности в парламенте Шредера из-за его тесных связей с Россией и ее президентом. Жену бывшего канцлера ФРГ Со Ен Шредер-Ким уволили из немецкой компании NRW. Global Business, так как она посетила посольство РФ в Берлине 9 Мая, передает телеканал 360.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер не хочет скрывать дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, критика и неприязнь со стороны не повлияет на его мнение о российском лидере. «Человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы», — заявил Шредер в беседе с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, упоминая дружбу с президентом РФ. Экс-канцлер Германии подчеркнул, что ему все равно на неприязнь и критику. Он не будет менять свое мнение о Путине. Ранее правящая коалиция Германии решила лишить должности в парламенте Шредера из-за его тесных связей с Россией и ее президентом. Жену бывшего канцлера ФРГ Со Ен Шредер-Ким уволили из немецкой компании NRW. Global Business, так как она посетила посольство РФ в Берлине 9 Мая, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...