Путин предупредил о подготовке наступательных операций ВСУ

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Контрнаступление ВСУ провалилось полностью, отметил Владимир Путин Фото:

ВСУ готовят новые наступательные операции на отельных участках фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что масштабное контрнаступление Украины провалилось.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», — сказал Путин в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Президент отметил, что ВС РФ соответствующим образом реагируют на подготовку операций украинской армии.

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ВСУ готовят новые наступательные операции на отельных участках фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что масштабное контрнаступление Украины провалилось. «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», — сказал Путин в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Президент отметил, что ВС РФ соответствующим образом реагируют на подготовку операций украинской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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