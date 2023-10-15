Путин предупредил о подготовке наступательных операций ВСУ

Контрнаступление ВСУ провалилось полностью, отметил Владимир Путин
ВСУ готовят новые наступательные операции на отельных участках фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что масштабное контрнаступление Украины провалилось.
«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», — сказал Путин в
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!