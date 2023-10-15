Правительство одобрило новые правила выделения пособий для граждан с детьми

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Новые правила направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное социальное страхование Фото:

Правительство РФ одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»», — говорится в сообщении. Отмечается, что также изменения планируется внести в 111 статью «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Новые правила будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное социальное страхование по причине временной нетрудоспособности или материнства. Оба проекта будут направлены в Госдуму.

Ранее был разработан законопроект, поддерживающий работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет. На данный момент есть право на сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, если родитель, находящийся в декретном отпуске, работает на условиях неполного рабочего времени. Право на получение выплаты также будет действовать, когда лицо выходит на работу на условиях полного рабочего времени, и в случае, если оно во время предоставленного отпуска работает у другого страхователя.

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Правительство РФ одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. «Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»», — говорится в сообщении. Отмечается, что также изменения планируется внести в 111 статью «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Новые правила будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное социальное страхование по причине временной нетрудоспособности или материнства. Оба проекта будут направлены в Госдуму. Ранее был разработан законопроект, поддерживающий работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет. На данный момент есть право на сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, если родитель, находящийся в декретном отпуске, работает на условиях неполного рабочего времени. Право на получение выплаты также будет действовать, когда лицо выходит на работу на условиях полного рабочего времени, и в случае, если оно во время предоставленного отпуска работает у другого страхователя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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