Правительство одобрило новые правила выделения пособий для граждан с детьми

15 октября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Новые правила направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное социальное страхование Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. «Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»», — говорится в сообщении . Отмечается, что также изменения планируется внести в 111 статью «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Новые правила будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное социальное страхование по причине временной нетрудоспособности или материнства. Оба проекта будут направлены в Госдуму. Ранее был разработан законопроект, поддерживающий работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет. На данный момент есть право на сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, если родитель, находящийся в декретном отпуске, работает на условиях неполного рабочего времени. Право на получение выплаты также будет действовать, когда лицо выходит на работу на условиях полного рабочего времени, и в случае, если оно во время предоставленного отпуска работает у другого страхователя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. «Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»», — говорится в сообщении. Отмечается, что также изменения планируется внести в 111 статью «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Новые правила будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное социальное страхование по причине временной нетрудоспособности или материнства. Оба проекта будут направлены в Госдуму. Ранее был разработан законопроект, поддерживающий работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет. На данный момент есть право на сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, если родитель, находящийся в декретном отпуске, работает на условиях неполного рабочего времени. Право на получение выплаты также будет действовать, когда лицо выходит на работу на условиях полного рабочего времени, и в случае, если оно во время предоставленного отпуска работает у другого страхователя.