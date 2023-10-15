Власти РФ поддержали новую меру помощи работающим родителям

Российское правительство одобрило законопроект о поддержке работающих родителей, которые ухаживают за детьми возрастом до 1,5 лет. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что проект закона разработан для материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет.
Ранее правительство РФ одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте ведомства. К тому же, изменения хотят внести в 111 статью «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Отмечается, что меры будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное соцстрахование из-за временной нетрудоспособности или материнства.
Российское правительство одобрило законопроект о поддержке работающих родителей, которые ухаживают за детьми возрастом до 1,5 лет. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте. «Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что проект закона разработан для материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет. Ранее правительство РФ одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте ведомства. К тому же, изменения хотят внести в 111 статью «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Отмечается, что меры будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное соцстрахование из-за временной нетрудоспособности или материнства.