Власти РФ поддержали новую меру помощи работающим родителям

Правительство РФ одобрило поддержку работающих родителей с детьми до 1,5 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , коляска, дети, весна, самокат, родитель
Правительство одобрило законопроект о поддержке родителей Фото:

Российское правительство одобрило законопроект о поддержке работающих родителей, которые ухаживают за детьми возрастом до 1,5 лет. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что проект закона разработан для материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет.

Ранее правительство РФ одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте ведомства. К тому же, изменения хотят внести в 111 статью «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Отмечается, что меры будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное соцстрахование из-за временной нетрудоспособности или материнства.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское правительство одобрило законопроект о поддержке работающих родителей, которые ухаживают за детьми возрастом до 1,5 лет. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте. «Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства. Отмечается, что проект закона разработан для материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет. Ранее правительство РФ одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте ведомства. К тому же, изменения хотят внести в 111 статью «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Отмечается, что меры будут направлены на улучшение качества жизни тех, кому положено обязательное соцстрахование из-за временной нетрудоспособности или материнства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...