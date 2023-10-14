14 октября 2023
13 октября 2023

Тюменская область стала лидером в УрФО по миграционному приросту

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область заняла второе место по миграционному приросту в 2023 году Фото:

В Тюменской области миграционный прирост за семь месяцев этого года составил 4 275 человек. Область заняла второе место в этом рейтинге среди регионов УрФО. Информация об этом размещена на сайте Росстата и Тюменьстата.

«Миграционный прирост в Тюменской области за семь месяцев этого года составил 4 275 человек. Это второй показатель в Уральском федеральном округе после ХМАО-Югры. На третьем месте Челябинская область», — передают данные Росстата и Тюменьстата журналисты «Вслух.ру».

По их словам, жить и работать в регион решили 27 259 граждан из регионов России и зарубежных стран. При этом 22 984 земляка покинули регион. Среди переехавших в наш регион 363 гражданина из дальнего зарубежья.

Ранее в Тюменскую область во II квартале прошлого года въехало около 33,5 тысяч трудовых мигрантов. В аналогичном периоде 2021 года — 24 840 человек. За 2022 год поток мигрантов вырос почти на девять тысяч человек.

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В Тюменской области миграционный прирост за семь месяцев этого года составил 4 275 человек. Область заняла второе место в этом рейтинге среди регионов УрФО. Информация об этом размещена на сайте Росстата и Тюменьстата. «Миграционный прирост в Тюменской области за семь месяцев этого года составил 4 275 человек. Это второй показатель в Уральском федеральном округе после ХМАО-Югры. На третьем месте Челябинская область», — передают данные Росстата и Тюменьстата журналисты «Вслух.ру». По их словам, жить и работать в регион решили 27 259 граждан из регионов России и зарубежных стран. При этом 22 984 земляка покинули регион. Среди переехавших в наш регион 363 гражданина из дальнего зарубежья. Ранее в Тюменскую область во II квартале прошлого года въехало около 33,5 тысяч трудовых мигрантов. В аналогичном периоде 2021 года — 24 840 человек. За 2022 год поток мигрантов вырос почти на девять тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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