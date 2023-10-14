Тюменская область стала лидером в УрФО по миграционному приросту

В Тюменской области миграционный прирост за семь месяцев этого года составил 4 275 человек. Область заняла второе место в этом рейтинге среди регионов УрФО. Информация об этом размещена на сайте Росстата и Тюменьстата.
«Миграционный прирост в Тюменской области за семь месяцев этого года составил 4 275 человек. Это второй показатель в Уральском федеральном округе после ХМАО-Югры. На третьем месте Челябинская область», — передают данные Росстата и Тюменьстата журналисты «Вслух.ру».
По их словам, жить и работать в регион решили 27 259 граждан из регионов России и зарубежных стран. При этом 22 984 земляка покинули регион. Среди переехавших в наш регион 363 гражданина из дальнего зарубежья.
Ранее в Тюменскую область во II квартале прошлого года въехало около 33,5 тысяч трудовых мигрантов. В аналогичном периоде 2021 года — 24 840 человек. За 2022 год поток мигрантов вырос почти на девять тысяч человек.
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