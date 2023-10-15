Кадыров выложил новое видео с сыном, избивающим Журавеля, после того, как Адам остался безнаказанным

Кадыров назвал сына Адама, не наказанного за избиение Журавеля, героем мусульман

15 октября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Кадыров назвал сына Адама героем всех мусульман Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров повторно опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Он выложил его в своем telegram-канале. «Признанный къонах (достойный муж, согласно чеченскому кодексу чести — прим. URA.RU) чеченского народа! Герой всех мусульман!» — написал Кадыров в канале. На видео вновь показано сожжение Корана, а также кадры, на которых Адам избивает Журавеля в СИЗО. Никита Журавель был арестован за поджигание Корана в Волгограде. После этого его отправили в Чеченскую республику. Находясь в СИЗО, к нему пришел сын Кадырова и избил его. После этого в соцсетях начали возмущаться поведением сына главы Чечни, ведь он нарушил законы РФ. Скандал добрался до Кремля — пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задавали вопрос о том, будет ли к сыну Кадырова применено какое-либо наказание за его действия. На что Песков ответил, что скорая встреча Путина с Кадыровым даст ответы на все вопросы. Однако на самом мероприятии этот инцидент президентом и главой Чечни не обсуждался. Вместо этого, Путин поблагодарил Кадырова за вклад его республики в СВО. Сам Кадыров заявлял, что гордится своим сыном. В разговоре с журналисткой Ксенией Собчак он отмечал, что готов к тому, что полиция накажет сына инцидент с избиением Журавеля. Он также разрешил Собчак написать заявление в органы на своего сына, отметив, что ей за это ничего не будет. Следственный комитет, в свою очередь, отказался комментировать избиение поджигателя Корана сыном Кадырова. Журналистка назвала ответ силовиков «отпиской». После этого Кадыров выкладывал видео с новой встречи с Журавелем. На ней поджигатель Корана заявлял, что намерен изучить и принять Ислам. Кадыров не поверил его словам. Накануне Журавелю продлили арест. Он пробудет под заключением до 20 апреля 2024 года. В суде и после разговора с Кадыровым, он также заявил, что частично признает свою вину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров повторно опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Он выложил его в своем telegram-канале. «Признанный къонах (достойный муж, согласно чеченскому кодексу чести — прим. URA.RU) чеченского народа! Герой всех мусульман!» — написал Кадыров в канале. На видео вновь показано сожжение Корана, а также кадры, на которых Адам избивает Журавеля в СИЗО. Никита Журавель был арестован за поджигание Корана в Волгограде. После этого его отправили в Чеченскую республику. Находясь в СИЗО, к нему пришел сын Кадырова и избил его. После этого в соцсетях начали возмущаться поведением сына главы Чечни, ведь он нарушил законы РФ. Скандал добрался до Кремля — пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задавали вопрос о том, будет ли к сыну Кадырова применено какое-либо наказание за его действия. На что Песков ответил, что скорая встреча Путина с Кадыровым даст ответы на все вопросы. Однако на самом мероприятии этот инцидент президентом и главой Чечни не обсуждался. Вместо этого, Путин поблагодарил Кадырова за вклад его республики в СВО. Сам Кадыров заявлял, что гордится своим сыном. В разговоре с журналисткой Ксенией Собчак он отмечал, что готов к тому, что полиция накажет сына инцидент с избиением Журавеля. Он также разрешил Собчак написать заявление в органы на своего сына, отметив, что ей за это ничего не будет. Следственный комитет, в свою очередь, отказался комментировать избиение поджигателя Корана сыном Кадырова. Журналистка назвала ответ силовиков «отпиской». После этого Кадыров выкладывал видео с новой встречи с Журавелем. На ней поджигатель Корана заявлял, что намерен изучить и принять Ислам. Кадыров не поверил его словам. Накануне Журавелю продлили арест. Он пробудет под заключением до 20 апреля 2024 года. В суде и после разговора с Кадыровым, он также заявил, что частично признает свою вину.