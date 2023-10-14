14 октября 2023
13 октября 2023

Пермячка порезала сожителя, который скрыл сдачу после покупки спиртного

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Суд наказал пермячку, которая ударила ножом сожителя из-за сдачи Фото:

Жительница поселка Октябрьский Пермского края порезала ножом сожителя, который утаил сдачу от покупки алкоголя. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимая дала сожителю деньги на покупку спиртного. Когда он вернулся, они стали вместе распивать алкоголь, и женщина поняла, что сдачу собутыльник не отдал. В ходе ссоры она ткнула мужчину ножом в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Октябрьского районного суда.

На суде пермячка признала вину и сказала, что потратилась на бинты и лекарства для порезанного сожителя. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее другая пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. На суде женщина рассказала, что собутыльник был пьянее, чем она. Мужчина ее якобы спровоцировал, вылив водку, которая ему не принадлежала. По ее словам, в ярости она ударила ножом собутыльника в шею и грудь. Затем женщина вызвала скорую помощь, и когда приехал участковый, она отдала ему нож.

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Жительница поселка Октябрьский Пермского края порезала ножом сожителя, который утаил сдачу от покупки алкоголя. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая дала сожителю деньги на покупку спиртного. Когда он вернулся, они стали вместе распивать алкоголь, и женщина поняла, что сдачу собутыльник не отдал. В ходе ссоры она ткнула мужчину ножом в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Октябрьского районного суда. На суде пермячка признала вину и сказала, что потратилась на бинты и лекарства для порезанного сожителя. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее другая пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. На суде женщина рассказала, что собутыльник был пьянее, чем она. Мужчина ее якобы спровоцировал, вылив водку, которая ему не принадлежала. По ее словам, в ярости она ударила ножом собутыльника в шею и грудь. Затем женщина вызвала скорую помощь, и когда приехал участковый, она отдала ему нож.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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