Пермячка порезала сожителя, который скрыл сдачу после покупки спиртного

15 октября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Суд наказал пермячку, которая ударила ножом сожителя из-за сдачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница поселка Октябрьский Пермского края порезала ножом сожителя, который утаил сдачу от покупки алкоголя. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая дала сожителю деньги на покупку спиртного. Когда он вернулся, они стали вместе распивать алкоголь, и женщина поняла, что сдачу собутыльник не отдал. В ходе ссоры она ткнула мужчину ножом в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Октябрьского районного суда. На суде пермячка признала вину и сказала, что потратилась на бинты и лекарства для порезанного сожителя. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее другая пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. На суде женщина рассказала, что собутыльник был пьянее, чем она. Мужчина ее якобы спровоцировал, вылив водку, которая ему не принадлежала. По ее словам, в ярости она ударила ножом собутыльника в шею и грудь. Затем женщина вызвала скорую помощь, и когда приехал участковый, она отдала ему нож.

Жительница поселка Октябрьский Пермского края порезала ножом сожителя, который утаил сдачу от покупки алкоголя. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая дала сожителю деньги на покупку спиртного. Когда он вернулся, они стали вместе распивать алкоголь, и женщина поняла, что сдачу собутыльник не отдал. В ходе ссоры она ткнула мужчину ножом в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Октябрьского районного суда. На суде пермячка признала вину и сказала, что потратилась на бинты и лекарства для порезанного сожителя. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее другая пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. На суде женщина рассказала, что собутыльник был пьянее, чем она. Мужчина ее якобы спровоцировал, вылив водку, которая ему не принадлежала. По ее словам, в ярости она ударила ножом собутыльника в шею и грудь. Затем женщина вызвала скорую помощь, и когда приехал участковый, она отдала ему нож.