Байден: США могут одновременно помогать Украине и Израилю

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден высказался о возможностях США помогать Украине и Израилю Фото:

США способны помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«У США есть возможности для одновременной поддержки Украины и Израиля», — заявил Джо Байден. Его слова передает телеканал CBS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал опасения по поводу того, что внимание Запада сместится с украинского конфликта на израильский. США при это заявляли о том, что продолжат помогать Киеву, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

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США способны помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «У США есть возможности для одновременной поддержки Украины и Израиля», — заявил Джо Байден. Его слова передает телеканал CBS. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал опасения по поводу того, что внимание Запада сместится с украинского конфликта на израильский. США при это заявляли о том, что продолжат помогать Киеву, несмотря на войну на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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