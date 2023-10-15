Байден: США могут одновременно помогать Украине и Израилю

Джо Байден высказался о возможностях США помогать Украине и Израилю
США способны помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«У США есть возможности для одновременной поддержки Украины и Израиля», — заявил Джо Байден. Его слова передает телеканал CBS.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал опасения по поводу того, что внимание Запада сместится с украинского конфликта на израильский. США при это заявляли о том, что продолжат помогать Киеву, несмотря на войну на Ближнем Востоке.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!