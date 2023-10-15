В Финляндии предложили лишить россиян гражданства РФ

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Желающим оставить финское гражданство предлагают отказаться от паспортов РФ Фото:
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В Финляндии предложили лишить гражданства РФ тех россиян, которые также имеют финское гражданство. Кандидат в президенты от объединения избирателей Пекка Хаависто предлагает отказаться от возможности иметь два гражданства, финское и российское.

«Хаависто обосновывает свое мнение тем, что Россия не принимает двойного гражданства, а считает обладателей двух паспортов только своими гражданами», — говорится в публикации. Такое заявление Хаависто сделал в интервью сети региональных газет Lännen Media.

По мнению финского политика, раз Россия не признает двойного гражданства, то и Финляндия должна следовать этим правилам. Ранее кабмин Финляндии заявил, что облегчит конфискацию недвижимости у россиян. С 16 сентября Финляндия также официально запретила въезд машин с российскими номерами. Теперь привезти в страну автомобиль, который зарегистрирован в России, можно только гражданам ЕС.

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В Финляндии предложили лишить гражданства РФ тех россиян, которые также имеют финское гражданство. Кандидат в президенты от объединения избирателей Пекка Хаависто предлагает отказаться от возможности иметь два гражданства, финское и российское. «Хаависто обосновывает свое мнение тем, что Россия не принимает двойного гражданства, а считает обладателей двух паспортов только своими гражданами», — говорится в публикации. Такое заявление Хаависто сделал в интервью сети региональных газет Lännen Media. По мнению финского политика, раз Россия не признает двойного гражданства, то и Финляндия должна следовать этим правилам. Ранее кабмин Финляндии заявил, что облегчит конфискацию недвижимости у россиян. С 16 сентября Финляндия также официально запретила въезд машин с российскими номерами. Теперь привезти в страну автомобиль, который зарегистрирован в России, можно только гражданам ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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