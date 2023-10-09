YLE: кабмин Финляндии облегчит конфискацию недвижимости россиян

10 октября 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Правительство Финляндии намерены облегчить изъятие акций в жилых кооперативах у россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU До 2027 года (до конца срока своих полномочий) власти Финляндии хотят облегчить процесс конфискации недвижимости, которая принадлежит россиянам. Об этом заявила финский министр юстиции Леена Мери. «Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», — передает телеканал YLE слова Леены Мери. По данным финских правоохранительных органов, количество взысканий с россиян, владеющих недвижимостью, участились. Кроме того, у российских владельцев недвижимых имуществ стали возникать проблемы с информированием о задолженностях. Причиной послужило отсутствие почтовых сообщений. С 16 сентября Финляндия официально запретила въезд машин с российскими номерами. Теперь привезти в страну автомобиль, который зарегистрирован в России, можно только гражданам ЕС. После чего финские районы, приграничных с Россией запросили финансирование из-за соседства с РФ.

До 2027 года (до конца срока своих полномочий) власти Финляндии хотят облегчить процесс конфискации недвижимости, которая принадлежит россиянам. Об этом заявила финский министр юстиции Леена Мери. «Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах», — передает телеканал YLE слова Леены Мери. По данным финских правоохранительных органов, количество взысканий с россиян, владеющих недвижимостью, участились. Кроме того, у российских владельцев недвижимых имуществ стали возникать проблемы с информированием о задолженностях. Причиной послужило отсутствие почтовых сообщений. С 16 сентября Финляндия официально запретила въезд машин с российскими номерами. Теперь привезти в страну автомобиль, который зарегистрирован в России, можно только гражданам ЕС. После чего финские районы, приграничных с Россией запросили финансирование из-за соседства с РФ.