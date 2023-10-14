Пермяки собирают деньги на транспортировку тела погибшей в Гималаях альпинистки

Школа альпинизма открыла сбор денежных средств для формирования резервного фонда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школа альпинизма Mountain Guru в Перми открыла сбор денежных средств на транспортировку погибшей в Гималаях Надежды Оленевой. Об этом сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

«Нет слов, чтобы передать, насколько велика наша потеря. В настоящее время решается вопрос по эвакуации Нади с ледника с использованием вертолета. Мы объявляем сбор денежных средств для формирования резервного фонда, который можно будет использовать для оплаты транспортировки и сопровождения», — сообщается в посте школы.

По информации школы, сложилась неоднозначная ситуация с оплатой вертолета для эвакуации. Возник ряд технических сложностей по оплате и вылету.

Ранее сообщалось, что в Гималаях обнаружили тело пермской альпинистки Надежды Оленевой. Из-за того, что она лежит на крутом склоне, вертолет не может туда сесть. Также ранее поступала информация о том, что Оленева упала в расщелину, но Федерация альпинизма России опровергла ее.