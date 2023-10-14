14 октября 2023
13 октября 2023

Пермяки собирают деньги на транспортировку тела погибшей в Гималаях альпинистки

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа альпинизма открыла сбор денежных средств для формирования резервного фонда Фото:

Школа альпинизма Mountain Guru в Перми открыла сбор денежных средств на транспортировку погибшей в Гималаях Надежды Оленевой. Об этом сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

«Нет слов, чтобы передать, насколько велика наша потеря. В настоящее время решается вопрос по эвакуации Нади с ледника с использованием вертолета. Мы объявляем сбор денежных средств для формирования резервного фонда, который можно будет использовать для оплаты транспортировки и сопровождения», — сообщается в посте школы.

По информации школы, сложилась неоднозначная ситуация с оплатой вертолета для эвакуации. Возник ряд технических сложностей по оплате и вылету.

Ранее сообщалось, что в Гималаях обнаружили тело пермской альпинистки Надежды Оленевой. Из-за того, что она лежит на крутом склоне, вертолет не может туда сесть. Также ранее поступала информация о том, что Оленева упала в расщелину, но Федерация альпинизма России опровергла ее.

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Школа альпинизма Mountain Guru в Перми открыла сбор денежных средств на транспортировку погибшей в Гималаях Надежды Оленевой. Об этом сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте». «Нет слов, чтобы передать, насколько велика наша потеря. В настоящее время решается вопрос по эвакуации Нади с ледника с использованием вертолета. Мы объявляем сбор денежных средств для формирования резервного фонда, который можно будет использовать для оплаты транспортировки и сопровождения», — сообщается в посте школы. По информации школы, сложилась неоднозначная ситуация с оплатой вертолета для эвакуации. Возник ряд технических сложностей по оплате и вылету. Ранее сообщалось, что в Гималаях обнаружили тело пермской альпинистки Надежды Оленевой. Из-за того, что она лежит на крутом склоне, вертолет не может туда сесть. Также ранее поступала информация о том, что Оленева упала в расщелину, но Федерация альпинизма России опровергла ее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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