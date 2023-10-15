15 октября 2023

Правящая партия Польши лидирует на выборах парламента

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, украина, сша, флаг, польша, stock
За партию «Право и справедливость» проголосовали 36,8% голосов Фото:

По итогам парламентских выборов в Польше лидирует правящая консервативная партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. По данным экзитпола, за партию проголосовали 36,8% голосов.

«Правящая в Польше консервативная партия „Право и справедливость“ Ярослава Качиньского лидирует по итогам парламентских выборов с 36,8% голосов», — передает Польское телевидение.

Уточняется, что с таким результатом партии власти не удастся получить большинство в 460-местном парламенте, которым она располагала в последние восемь лет. Ближайший соперник, оппозиционная «Гражданская коалиция», набирает 31,6% голосов.

Ранее генерал польской армии Петр Пытель сообщил, что правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в стране может начаться гражданская война из-за выборов. Он предположил, что поляки могут взять в руки оружие.

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По итогам парламентских выборов в Польше лидирует правящая консервативная партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. По данным экзитпола, за партию проголосовали 36,8% голосов. «Правящая в Польше консервативная партия „Право и справедливость“ Ярослава Качиньского лидирует по итогам парламентских выборов с 36,8% голосов», — передает Польское телевидение. Уточняется, что с таким результатом партии власти не удастся получить большинство в 460-местном парламенте, которым она располагала в последние восемь лет. Ближайший соперник, оппозиционная «Гражданская коалиция», набирает 31,6% голосов. Ранее генерал польской армии Петр Пытель сообщил, что правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в стране может начаться гражданская война из-за выборов. Он предположил, что поляки могут взять в руки оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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