Правящая партия Польши лидирует на выборах парламента

По итогам парламентских выборов в Польше лидирует правящая консервативная партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. По данным экзитпола, за партию проголосовали 36,8% голосов.
«Правящая в Польше консервативная партия „Право и справедливость“ Ярослава Качиньского лидирует по итогам парламентских выборов с 36,8% голосов», — передает Польское телевидение.
Уточняется, что с таким результатом партии власти не удастся получить большинство в 460-местном парламенте, которым она располагала в последние восемь лет. Ближайший соперник, оппозиционная «Гражданская коалиция», набирает 31,6% голосов.
Ранее генерал польской армии Петр Пытель сообщил, что правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в стране может начаться гражданская война из-за выборов. Он предположил, что поляки могут взять в руки оружие.
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