Мэр из ХМАО переманил на работу главного юриста администрации Сургута

Начальник правового управления мэрии Сургута переходит на новую работу

16 октября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой вернул на прежнее место работы Ольгу Мухлаеву Фото: Алексей Андронов © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой переманил на работу начальника правового управления администрации Сургута Ольгу Мухлаеву. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Мухлаева после почти двух лет работы в сургутской администрации возвращается в мэрию Сургутского района, где возглавит юридический комитет. Говорят, что она согласилась на переход из-за большей зарплаты в районной мэрии. Кроме того, в перспективе ее может ждать карьерный рост до позиции вице-мэра», — сообщил инсайдер. В мэрии Сургута подтвердили URA.RU переход Мухлаевой в районную администрацию. «Ее последний рабочий день в должности начальника правового управления 18 октября», — прокомментировали в городской администрации. В пресс-службе мэрии Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что прежний главный юрист мэрии Сургутского района Сергей Рубцов покинул свой пост в конце лета. Его уход сопровождался скандалами с руководством.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой переманил на работу начальника правового управления администрации Сургута Ольгу Мухлаеву. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Мухлаева после почти двух лет работы в сургутской администрации возвращается в мэрию Сургутского района, где возглавит юридический комитет. Говорят, что она согласилась на переход из-за большей зарплаты в районной мэрии. Кроме того, в перспективе ее может ждать карьерный рост до позиции вице-мэра», — сообщил инсайдер. В мэрии Сургута подтвердили URA.RU переход Мухлаевой в районную администрацию. «Ее последний рабочий день в должности начальника правового управления 18 октября», — прокомментировали в городской администрации. В пресс-службе мэрии Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что прежний главный юрист мэрии Сургутского района Сергей Рубцов покинул свой пост в конце лета. Его уход сопровождался скандалами с руководством.