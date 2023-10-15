15 октября 2023
14 октября 2023

Мэр из ХМАО переманил на работу главного юриста администрации Сургута

Начальник правового управления мэрии Сургута переходит на новую работу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой вернул на прежнее место работы Ольгу Мухлаеву Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой переманил на работу начальника правового управления администрации Сургута Ольгу Мухлаеву. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Мухлаева после почти двух лет работы в сургутской администрации возвращается в мэрию Сургутского района, где возглавит юридический комитет. Говорят, что она согласилась на переход из-за большей зарплаты в районной мэрии. Кроме того, в перспективе ее может ждать карьерный рост до позиции вице-мэра», — сообщил инсайдер.

В мэрии Сургута подтвердили URA.RU переход Мухлаевой в районную администрацию. «Ее последний рабочий день в должности начальника правового управления 18 октября», — прокомментировали в городской администрации. В пресс-службе мэрии Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний главный юрист мэрии Сургутского района Сергей Рубцов покинул свой пост в конце лета. Его уход сопровождался скандалами с руководством.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой переманил на работу начальника правового управления администрации Сургута Ольгу Мухлаеву. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Мухлаева после почти двух лет работы в сургутской администрации возвращается в мэрию Сургутского района, где возглавит юридический комитет. Говорят, что она согласилась на переход из-за большей зарплаты в районной мэрии. Кроме того, в перспективе ее может ждать карьерный рост до позиции вице-мэра», — сообщил инсайдер. В мэрии Сургута подтвердили URA.RU переход Мухлаевой в районную администрацию. «Ее последний рабочий день в должности начальника правового управления 18 октября», — прокомментировали в городской администрации. В пресс-службе мэрии Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что прежний главный юрист мэрии Сургутского района Сергей Рубцов покинул свой пост в конце лета. Его уход сопровождался скандалами с руководством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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