Axios: США и Израиль обсуждают поездку Байдена на Ближний Восток 16 октября 2023 в 02:56 Размер текста - 17 + новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США и Израиль проводят переговоры о возможной рабочей поездки американского лидера Джо Байдена в Израиль. Об этом сообщили журналисты. «Власти США и Израиля обсуждают возможность визита американского президента Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие несколько дней, — передает Axios. Уточняется, что речь идет о поездки Байдена на Ближний Восток на следующей неделе. Ранее в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Блинкен планировал провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом 13 октября. США и Израиль проводят переговоры о возможной рабочей поездки американского лидера Джо Байдена в Израиль. Об этом сообщили журналисты. «Власти США и Израиля обсуждают возможность визита американского президента Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие несколько дней, — передает Axios. Уточняется, что речь идет о поездки Байдена на Ближний Восток на следующей неделе. Ранее в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Блинкен планировал провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом 13 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям