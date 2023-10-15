15 октября 2023

Axios: США и Израиль обсуждают поездку Байдена на Ближний Восток

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новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США и Израиль проводят переговоры о возможной рабочей поездки американского лидера Джо Байдена в Израиль. Об этом сообщили журналисты.

«Власти США и Израиля обсуждают возможность визита американского президента Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие несколько дней, — передает Axios. Уточняется, что речь идет о поездки Байдена на Ближний Восток на следующей неделе.

Ранее в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Блинкен планировал провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом 13 октября.

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США и Израиль проводят переговоры о возможной рабочей поездки американского лидера Джо Байдена в Израиль. Об этом сообщили журналисты. «Власти США и Израиля обсуждают возможность визита американского президента Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие несколько дней, — передает Axios. Уточняется, что речь идет о поездки Байдена на Ближний Восток на следующей неделе. Ранее в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Блинкен планировал провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом 13 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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