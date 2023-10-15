Axios: США и Израиль обсуждают поездку Байдена на Ближний Восток

новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
США и Израиль проводят переговоры о возможной рабочей поездки американского лидера Джо Байдена в Израиль. Об этом сообщили журналисты.
«Власти США и Израиля обсуждают возможность визита американского президента Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие несколько дней, — передает Axios. Уточняется, что речь идет о поездки Байдена на Ближний Восток на следующей неделе.
Ранее в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Блинкен планировал провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом 13 октября.
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