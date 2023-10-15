Медведчук призвал МУС провести расследование в отношении Зеленского

16 октября 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Для Зеленского и его неонацистов МУС должен был стать вторым Нюрнбергским трибуналом Фото: Официальный сайт президента Украины Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук призвал Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступления, совершенные на Украине во время президентства Владимира Зеленского. Об этом Медведчук заявил в интервью «Известиям». «Международный уголовный суд является карательным органом, который преследует иностранных политиков по указанию США. Если бы орган был беспристрастным, он бы расследовал преступления, совершенные на Украине во время президентства Владимира Зеленского», — пишут «Известия» со ссылкой на слова Виктора Медведчука. Среди таковых он назвал насильственный захват власти, провокацию конфликта с Россией, а также военные преступления и закрытие неугодных средств массовой информации. Власти Киева отправили в тюрьмы большинство неугодных политиков и лишили депутатов гражданства, говорит оппозиционер. «Для Зеленского и его неонацистов МУС должен был стать вторым Нюрнбергским трибуналом», — уверен Медведчук. Ранее политик Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский становится убыточным проектом. Он желает сделать Украину страной-производительницей каннабиса.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук призвал Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступления, совершенные на Украине во время президентства Владимира Зеленского. Об этом Медведчук заявил в интервью «Известиям». «Международный уголовный суд является карательным органом, который преследует иностранных политиков по указанию США. Если бы орган был беспристрастным, он бы расследовал преступления, совершенные на Украине во время президентства Владимира Зеленского», — пишут «Известия» со ссылкой на слова Виктора Медведчука. Среди таковых он назвал насильственный захват власти, провокацию конфликта с Россией, а также военные преступления и закрытие неугодных средств массовой информации. Власти Киева отправили в тюрьмы большинство неугодных политиков и лишили депутатов гражданства, говорит оппозиционер. «Для Зеленского и его неонацистов МУС должен был стать вторым Нюрнбергским трибуналом», — уверен Медведчук. Ранее политик Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский становится убыточным проектом. Он желает сделать Украину страной-производительницей каннабиса.