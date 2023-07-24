Медведчук: Зеленский становится убыточным проектом

Президент Украины Владимир Зеленский становится убыточным проектом, поэтому он желает сделать Украины страной-производительницей каннабиса. Об этом заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
«Зеленский, который ездит по миру и торгует призрачным поражением России кажется убыточным проектом. И тогда в воспаленном мозгу украинского президента зреет план переквалифицироваться в международного производителя наркотиков», — написал Медведчук в колонке для проекта «Другая Украина». Политик отметил, что этот бизнес лоббируется на самом высоком уровне.
Ранее Зеленский обратился к депутатам Рады с просьбой легализовать лекарства на основе каннабиса. Он отметил, что производить эти лекарства нужно на Украине. Экс-депутат Рады Ольга Богомолец была возмущена подобным высказываниям. Однако украинский минздрав поддержал это предложение.
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