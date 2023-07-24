Медведчук: Зеленский становится убыточным проектом

24 июля 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Зеленский становится убыточным проектом и предлагает легализовать каннабис, заявил Медведчук Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский становится убыточным проектом, поэтому он желает сделать Украины страной-производительницей каннабиса. Об этом заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. «Зеленский, который ездит по миру и торгует призрачным поражением России кажется убыточным проектом. И тогда в воспаленном мозгу украинского президента зреет план переквалифицироваться в международного производителя наркотиков», — написал Медведчук в колонке для проекта «Другая Украина». Политик отметил, что этот бизнес лоббируется на самом высоком уровне. Ранее Зеленский обратился к депутатам Рады с просьбой легализовать лекарства на основе каннабиса. Он отметил, что производить эти лекарства нужно на Украине. Экс-депутат Рады Ольга Богомолец была возмущена подобным высказываниям. Однако украинский минздрав поддержал это предложение.

Президент Украины Владимир Зеленский становится убыточным проектом, поэтому он желает сделать Украины страной-производительницей каннабиса. Об этом заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. «Зеленский, который ездит по миру и торгует призрачным поражением России кажется убыточным проектом. И тогда в воспаленном мозгу украинского президента зреет план переквалифицироваться в международного производителя наркотиков», — написал Медведчук в колонке для проекта «Другая Украина». Политик отметил, что этот бизнес лоббируется на самом высоком уровне. Ранее Зеленский обратился к депутатам Рады с просьбой легализовать лекарства на основе каннабиса. Он отметил, что производить эти лекарства нужно на Украине. Экс-депутат Рады Ольга Богомолец была возмущена подобным высказываниям. Однако украинский минздрав поддержал это предложение.