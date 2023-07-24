24 июля 2023

Медведчук: Зеленский становится убыточным проектом

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский становится убыточным проектом и предлагает легализовать каннабис, заявил Медведчук Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский становится убыточным проектом, поэтому он желает сделать Украины страной-производительницей каннабиса. Об этом заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«Зеленский, который ездит по миру и торгует призрачным поражением России кажется убыточным проектом. И тогда в воспаленном мозгу украинского президента зреет план переквалифицироваться в международного производителя наркотиков», — написал Медведчук в колонке для проекта «Другая Украина». Политик отметил, что этот бизнес лоббируется на самом высоком уровне.

Ранее Зеленский обратился к депутатам Рады с просьбой легализовать лекарства на основе каннабиса. Он отметил, что производить эти лекарства нужно на Украине. Экс-депутат Рады Ольга Богомолец была возмущена подобным высказываниям. Однако украинский минздрав поддержал это предложение.

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Президент Украины Владимир Зеленский становится убыточным проектом, поэтому он желает сделать Украины страной-производительницей каннабиса. Об этом заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. «Зеленский, который ездит по миру и торгует призрачным поражением России кажется убыточным проектом. И тогда в воспаленном мозгу украинского президента зреет план переквалифицироваться в международного производителя наркотиков», — написал Медведчук в колонке для проекта «Другая Украина». Политик отметил, что этот бизнес лоббируется на самом высоком уровне. Ранее Зеленский обратился к депутатам Рады с просьбой легализовать лекарства на основе каннабиса. Он отметил, что производить эти лекарства нужно на Украине. Экс-депутат Рады Ольга Богомолец была возмущена подобным высказываниям. Однако украинский минздрав поддержал это предложение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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