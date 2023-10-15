Минпромторг предложил ввести минимальную розничную цену для пива

16 октября 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

В России хотят ввести минимальную цену на литр пива Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В России может появиться минимальная розничная стоимость на разливное пиво, что отразится на его цене в общепите. С такой инициативой выступил Минпромторг. «В России может появиться минимальная розничная цена на разливное пиво, которое продают в общепите. Инструмент призван решить проблему с так называемыми наливайками в жилых домах, которые продают дешевый алкоголь по ночам, что мешает жильцам», — пишут «Известия». В Минпромторге, которое выступило инициатором нововведения, уверены, что так получится решить проблему с «наливайками», в частности, маленькими кафе, расположенными в жилых домах. Из-за своего статуса они имеют право продавать спиртное круглосуточно в обход действующей федеральной нормы, которая запрещает продавать алкоголь после 23:00. Введение минимальных розничных цен на слабоалкогольную продукцию снизит количество собирающихся по ночам у таких объектов якобы общепита. Руководитель Центра федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что проблема с «наливайками» в домах не связана с низкими ценами на алкоголь. Нововведение может лишь повлиять на качество напитка. Ранее стало известно, почему в РФ упало производство водки и коньяка. Шестой пакет санкций Евросоюза и США на запрет алкогольной продукции из России привел к падению российского производства водки и коньяка. Эксперты сообщают, что суммарный объем экспортной выручки сократился на треть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России может появиться минимальная розничная стоимость на разливное пиво, что отразится на его цене в общепите. С такой инициативой выступил Минпромторг. «В России может появиться минимальная розничная цена на разливное пиво, которое продают в общепите. Инструмент призван решить проблему с так называемыми наливайками в жилых домах, которые продают дешевый алкоголь по ночам, что мешает жильцам», — пишут «Известия». В Минпромторге, которое выступило инициатором нововведения, уверены, что так получится решить проблему с «наливайками», в частности, маленькими кафе, расположенными в жилых домах. Из-за своего статуса они имеют право продавать спиртное круглосуточно в обход действующей федеральной нормы, которая запрещает продавать алкоголь после 23:00. Введение минимальных розничных цен на слабоалкогольную продукцию снизит количество собирающихся по ночам у таких объектов якобы общепита. Руководитель Центра федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что проблема с «наливайками» в домах не связана с низкими ценами на алкоголь. Нововведение может лишь повлиять на качество напитка. Ранее стало известно, почему в РФ упало производство водки и коньяка. Шестой пакет санкций Евросоюза и США на запрет алкогольной продукции из России привел к падению российского производства водки и коньяка. Эксперты сообщают, что суммарный объем экспортной выручки сократился на треть.