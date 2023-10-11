«Известия» узнали, почему в России упало производство водки и коньяка

Из-за санкций в России упало производство крепкого алкоголя

12 октября 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Западные санкции ударили по доходам производителей алкоголя Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шестой пакет санкций ЕС и США на запрет алкогольной продукции из России привел к падению российского производства водки и коньяка. Эксперты сообщают, что суммарный объем экспортной выручки сократился на треть. «Причина падения производства — принятые санкции стран Запада. Запрет на российский алкоголь сократил объем экспортной выручки приблизительно на треть», — пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов компании Strategy Partners. Директор практики «Потребительский сектор» в Strategy Partners Екатерина Михалева считает, что сейчас невозможно предсказать, как быстро рынок крепкого алкоголя вернется к докризисным значениям. Отечественный покупатель из-за снижения доходов предпочитает употреблять более дешевую алкогольную продукцию — пиво и напитки. «Известиям» в пресс-службе Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (РАР) сообщили, что предприятия РФ за 2023 год за январь—сентябрь разлили 54,9 млн декалитров водки, что на 5,7% меньше, чем год назад. Производство коньяка за этот период снизилось на 7,2% (до 5,9 млн декалитров). Ране стало известно, что в России возобновят проверки продавцов табака и алкоголя. Правительство РФ поручило Минэкономразвития проработать этот вопрос. С такой инициативой обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев, который заявил, что некачественная алкогольная и табачная продукция могут нанести огромный вред здоровью. В частности, в июне в регионах Центральной России произошло массовое отравление алкогольным напитком «Мистер Сидр». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шестой пакет санкций ЕС и США на запрет алкогольной продукции из России привел к падению российского производства водки и коньяка. Эксперты сообщают, что суммарный объем экспортной выручки сократился на треть. «Причина падения производства — принятые санкции стран Запада. Запрет на российский алкоголь сократил объем экспортной выручки приблизительно на треть», — пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов компании Strategy Partners. Директор практики «Потребительский сектор» в Strategy Partners Екатерина Михалева считает, что сейчас невозможно предсказать, как быстро рынок крепкого алкоголя вернется к докризисным значениям. Отечественный покупатель из-за снижения доходов предпочитает употреблять более дешевую алкогольную продукцию — пиво и напитки. «Известиям» в пресс-службе Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (РАР) сообщили, что предприятия РФ за 2023 год за январь—сентябрь разлили 54,9 млн декалитров водки, что на 5,7% меньше, чем год назад. Производство коньяка за этот период снизилось на 7,2% (до 5,9 млн декалитров). Ране стало известно, что в России возобновят проверки продавцов табака и алкоголя. Правительство РФ поручило Минэкономразвития проработать этот вопрос. С такой инициативой обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев, который заявил, что некачественная алкогольная и табачная продукция могут нанести огромный вред здоровью. В частности, в июне в регионах Центральной России произошло массовое отравление алкогольным напитком «Мистер Сидр».