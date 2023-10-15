15 октября 2023

Байден: США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден уверен в силе израильской армии Фото:

Американским войскам нет необходимости участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я не думаю, что в этом есть необходимость. Израиль имеет одну из лучших армий в мире», — заявил Байден в интервью CBS.

Президент США добавил, что палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено. «Да, я так считаю», — однозначно ответил Байден.

Ранее администрация Байдена выразила обеспокоенность неготовностью Израиля к возможным последствиям после полномасштабного вторжения в сектор Газа. Белый дом опасается, что у Израиля нет плана на этот счет.

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Американским войскам нет необходимости участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Я не думаю, что в этом есть необходимость. Израиль имеет одну из лучших армий в мире», — заявил Байден в интервью CBS. Президент США добавил, что палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено. «Да, я так считаю», — однозначно ответил Байден. Ранее администрация Байдена выразила обеспокоенность неготовностью Израиля к возможным последствиям после полномасштабного вторжения в сектор Газа. Белый дом опасается, что у Израиля нет плана на этот счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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