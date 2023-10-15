Байден: США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке

Байден уверен в силе израильской армии
Американским войскам нет необходимости участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Я не думаю, что в этом есть необходимость. Израиль имеет одну из лучших армий в мире», — заявил Байден в интервью
Президент США добавил, что палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено. «Да, я так считаю», — однозначно ответил Байден.
Ранее администрация Байдена выразила обеспокоенность неготовностью Израиля к возможным последствиям после полномасштабного вторжения в сектор Газа. Белый дом опасается, что у Израиля нет плана на этот счет.
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