Байден: США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке

16 октября 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Байден уверен в силе израильской армии Фото: Official White House / Erin Scott Американским войскам нет необходимости участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Я не думаю, что в этом есть необходимость. Израиль имеет одну из лучших армий в мире», — заявил Байден в интервью CBS . Президент США добавил, что палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено. «Да, я так считаю», — однозначно ответил Байден. Ранее администрация Байдена выразила обеспокоенность неготовностью Израиля к возможным последствиям после полномасштабного вторжения в сектор Газа. Белый дом опасается, что у Израиля нет плана на этот счет.

Американским войскам нет необходимости участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Я не думаю, что в этом есть необходимость. Израиль имеет одну из лучших армий в мире», — заявил Байден в интервью CBS. Президент США добавил, что палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено. «Да, я так считаю», — однозначно ответил Байден. Ранее администрация Байдена выразила обеспокоенность неготовностью Израиля к возможным последствиям после полномасштабного вторжения в сектор Газа. Белый дом опасается, что у Израиля нет плана на этот счет.