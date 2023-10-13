Команда Байдена обеспокоена неготовностью Израиля к полномасштабной войне

14 октября 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

Белый дом не уверен, что Израиль готов вести полномасштабную войну Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вашингтон готов оказать всестороннюю помощь Израилю, но в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены, что израильское правительство не готово к последствиям масштабного вторжения, которое может произойти в любой момент. Об этом сообщают источники близкие к Белому дому. «Белый дом опасается, что у Израиля нет плана того, что будет дальше с сектором Газа после вторжения. Это заставляет их думать не только о непосредственной цели искоренения Хамаса. Желание поддержать Израиль и страх перед тем, что может произойти дальше, подчеркивает деликатное балансирование, с которым сталкивается Байден», — приводит Bloomberg слова источников из администрации Байдена. Ранее США попросило Израиль перенести старт наземной операции в секторе Газа до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население. Это прозвучало в ответ на ультиматум, который объявил Израиль жителям сектора Газы перед началом сухопутной операции Цахала (израильской армии).

Вашингтон готов оказать всестороннюю помощь Израилю, но в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены, что израильское правительство не готово к последствиям масштабного вторжения, которое может произойти в любой момент. Об этом сообщают источники близкие к Белому дому. «Белый дом опасается, что у Израиля нет плана того, что будет дальше с сектором Газа после вторжения. Это заставляет их думать не только о непосредственной цели искоренения Хамаса. Желание поддержать Израиль и страх перед тем, что может произойти дальше, подчеркивает деликатное балансирование, с которым сталкивается Байден», — приводит Bloomberg слова источников из администрации Байдена. Ранее США попросило Израиль перенести старт наземной операции в секторе Газа до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население. Это прозвучало в ответ на ультиматум, который объявил Израиль жителям сектора Газы перед началом сухопутной операции Цахала (израильской армии).