13 октября 2023

Команда Байдена обеспокоена неготовностью Израиля к полномасштабной войне

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом не уверен, что Израиль готов вести полномасштабную войну Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вашингтон готов оказать всестороннюю помощь Израилю, но в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены, что израильское правительство не готово к последствиям масштабного вторжения, которое может произойти в любой момент. Об этом сообщают источники близкие к Белому дому.

«Белый дом опасается, что у Израиля нет плана того, что будет дальше с сектором Газа после вторжения. Это заставляет их думать не только о непосредственной цели искоренения Хамаса. Желание поддержать Израиль и страх перед тем, что может произойти дальше, подчеркивает деликатное балансирование, с которым сталкивается Байден», — приводит Bloomberg слова источников из администрации Байдена.

Ранее США попросило Израиль перенести старт наземной операции в секторе Газа до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население. Это прозвучало в ответ на ультиматум, который объявил Израиль жителям сектора Газы перед началом сухопутной операции Цахала (израильской армии).

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Вашингтон готов оказать всестороннюю помощь Израилю, но в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены, что израильское правительство не готово к последствиям масштабного вторжения, которое может произойти в любой момент. Об этом сообщают источники близкие к Белому дому. «Белый дом опасается, что у Израиля нет плана того, что будет дальше с сектором Газа после вторжения. Это заставляет их думать не только о непосредственной цели искоренения Хамаса. Желание поддержать Израиль и страх перед тем, что может произойти дальше, подчеркивает деликатное балансирование, с которым сталкивается Байден», — приводит Bloomberg слова источников из администрации Байдена. Ранее США попросило Израиль перенести старт наземной операции в секторе Газа до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население. Это прозвучало в ответ на ультиматум, который объявил Израиль жителям сектора Газы перед началом сухопутной операции Цахала (израильской армии).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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