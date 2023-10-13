13 октября 2023

Fox News: США призвали Израиль отложить наземную операцию в Газе

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США попросил Израиль открыть для гражданских лиц «безопасный коридор» Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Правительство США попросило Израиль перенести старт наземной операции в секторе Газа до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население. Для этого необходимо создать «безопасный коридор».

«Власти США обратились к Израилю с просьбой отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до момента создания „безопасного коридора“ для вывода гражданского населения», — пишет телеканал Fox News. В данный момент неизвестно, удовлетворило ли просьбу правительство Израиля.

В статье указано, что ранее правительство США поддерживает Израиль и просит адекватно реагировать на атаки ХАМАС и «следовать законам войны». Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новым масштабным ударам по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа Израиль пока не одобрил. Об этом пишет телеканал 360.

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Правительство США попросило Израиль перенести старт наземной операции в секторе Газа до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население. Для этого необходимо создать «безопасный коридор». «Власти США обратились к Израилю с просьбой отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до момента создания „безопасного коридора“ для вывода гражданского населения», — пишет телеканал Fox News. В данный момент неизвестно, удовлетворило ли просьбу правительство Израиля. В статье указано, что ранее правительство США поддерживает Израиль и просит адекватно реагировать на атаки ХАМАС и «следовать законам войны». Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новым масштабным ударам по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа Израиль пока не одобрил. Об этом пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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