Fox News: США призвали Израиль отложить наземную операцию в Газе

Правительство США попросило Израиль перенести старт наземной операции в секторе Газа до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население. Для этого необходимо создать «безопасный коридор».
«Власти США обратились к Израилю с просьбой отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до момента создания „безопасного коридора“ для вывода гражданского населения», — пишет телеканал Fox News. В данный момент неизвестно, удовлетворило ли просьбу правительство Израиля.
В статье указано, что ранее правительство США поддерживает Израиль и просит адекватно реагировать на атаки ХАМАС и «следовать законам войны». Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новым масштабным ударам по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа Израиль пока не одобрил. Об этом пишет телеканал 360.
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