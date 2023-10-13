Fox News: США призвали Израиль отложить наземную операцию в Газе

14 октября 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

США попросил Израиль открыть для гражданских лиц «безопасный коридор» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Правительство США попросило Израиль перенести старт наземной операции в секторе Газа до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население. Для этого необходимо создать «безопасный коридор». «Власти США обратились к Израилю с просьбой отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до момента создания „безопасного коридора“ для вывода гражданского населения», — пишет телеканал Fox News. В данный момент неизвестно, удовлетворило ли просьбу правительство Израиля. В статье указано, что ранее правительство США поддерживает Израиль и просит адекватно реагировать на атаки ХАМАС и «следовать законам войны». Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новым масштабным ударам по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа Израиль пока не одобрил. Об этом пишет телеканал 360.

Правительство США попросило Израиль перенести старт наземной операции в секторе Газа до момента, пока оттуда не будет выведено все гражданское население. Для этого необходимо создать «безопасный коридор». «Власти США обратились к Израилю с просьбой отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до момента создания „безопасного коридора“ для вывода гражданского населения», — пишет телеканал Fox News. В данный момент неизвестно, удовлетворило ли просьбу правительство Израиля. В статье указано, что ранее правительство США поддерживает Израиль и просит адекватно реагировать на атаки ХАМАС и «следовать законам войны». Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новым масштабным ударам по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа Израиль пока не одобрил. Об этом пишет телеканал 360.