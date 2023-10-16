Названы наиболее доступные иномарки с пробегом

Самыми доступными в РФ иномарками с пробегом стали Renault, Volkswagen и Skoda
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Автосалон РЕНО. Челябинск, рено, автомобиль, автосалон
Россияне отдают предпочтение надежным иномаркам на вторичном рынке Фото:
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Самые востребованные и доступные на российском авторынке иномарки с пробегом — Renault, Volkswagen и Skoda. Об этом рассказали аналитики сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто».

«Треть всех представленных на платформе авто марки Renault принадлежит [линейкам] Kaptur, 26% — Duster и 16% — Sandero. В тройку самых распространенных моделей бренда Volkswagen вошли Polo (48%), Tiguan (19%) и Passat (7%). Половину предложений автомобилей бренда Skoda занимает модель Rapid (48%)», — приводят «Известия» статистику сервиса.

Средняя цена на трехгодовалые Renault, Volkswagen, Skoda составляет 2-2,4 млн рублей. Те же марки автомобилей, но от трех до пяти лет, будут стоить в среднем до 1,5 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало о самых подорожавших автомобилях в России в сентябре. Ими оказались Skoda, Evolute и Kia, стоимость которых выросла на 14%.

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Самые востребованные и доступные на российском авторынке иномарки с пробегом — Renault, Volkswagen и Skoda. Об этом рассказали аналитики сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто». «Треть всех представленных на платформе авто марки Renault принадлежит [линейкам] Kaptur, 26% — Duster и 16% — Sandero. В тройку самых распространенных моделей бренда Volkswagen вошли Polo (48%), Tiguan (19%) и Passat (7%). Половину предложений автомобилей бренда Skoda занимает модель Rapid (48%)», — приводят «Известия» статистику сервиса. Средняя цена на трехгодовалые Renault, Volkswagen, Skoda составляет 2-2,4 млн рублей. Те же марки автомобилей, но от трех до пяти лет, будут стоить в среднем до 1,5 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало о самых подорожавших автомобилях в России в сентябре. Ими оказались Skoda, Evolute и Kia, стоимость которых выросла на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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