Названы наиболее доступные иномарки с пробегом

Самые востребованные и доступные на российском авторынке иномарки с пробегом — Renault, Volkswagen и Skoda. Об этом рассказали аналитики сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто».
«Треть всех представленных на платформе авто марки Renault принадлежит [линейкам] Kaptur, 26% — Duster и 16% — Sandero. В тройку самых распространенных моделей бренда Volkswagen вошли Polo (48%), Tiguan (19%) и Passat (7%). Половину предложений автомобилей бренда Skoda занимает модель Rapid (48%)», — приводят «Известия» статистику сервиса.
Средняя цена на трехгодовалые Renault, Volkswagen, Skoda составляет 2-2,4 млн рублей. Те же марки автомобилей, но от трех до пяти лет, будут стоить в среднем до 1,5 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало о самых подорожавших автомобилях в России в сентябре. Ими оказались Skoda, Evolute и Kia, стоимость которых выросла на 14%.
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