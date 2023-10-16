Названы наиболее доступные иномарки с пробегом

Самыми доступными в РФ иномарками с пробегом стали Renault, Volkswagen и Skoda

Россияне отдают предпочтение надежным иномаркам на вторичном рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Самые востребованные и доступные на российском авторынке иномарки с пробегом — Renault, Volkswagen и Skoda. Об этом рассказали аналитики сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто».

«Треть всех представленных на платформе авто марки Renault принадлежит [линейкам] Kaptur, 26% — Duster и 16% — Sandero. В тройку самых распространенных моделей бренда Volkswagen вошли Polo (48%), Tiguan (19%) и Passat (7%). Половину предложений автомобилей бренда Skoda занимает модель Rapid (48%)», — приводят «Известия» статистику сервиса.

Средняя цена на трехгодовалые Renault, Volkswagen, Skoda составляет 2-2,4 млн рублей. Те же марки автомобилей, но от трех до пяти лет, будут стоить в среднем до 1,5 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало о самых подорожавших автомобилях в России в сентябре. Ими оказались Skoda, Evolute и Kia, стоимость которых выросла на 14%.