Байден рассказал, что хочет сделать с РФ во время второго президентского срока

Байден планирует подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле

16 октября 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Байден намерен «подавить Россию», если его переизберут Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден рассказал о своих планах на Россию во время возможного второго президентского срока. Он хочет подавить российское государство и урегулировать ситуацию в Израиле. «Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», — заявил Байден в интервью телеканалу CBS . Он также пофантазировал о том, как США смогли бы «преуспеть в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке». Ранее американский журналист Джон Вароли рассказал о необычном подарке от Байдена для президента РФ Владимира Путина. Критика со стороны американского главы в сторону Путина непреднамеренно повышает авторитет российского лидера среди жителей Америки.

Президент США Джо Байден рассказал о своих планах на Россию во время возможного второго президентского срока. Он хочет подавить российское государство и урегулировать ситуацию в Израиле. «Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», — заявил Байден в интервью телеканалу CBS. Он также пофантазировал о том, как США смогли бы «преуспеть в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке». Ранее американский журналист Джон Вароли рассказал о необычном подарке от Байдена для президента РФ Владимира Путина. Критика со стороны американского главы в сторону Путина непреднамеренно повышает авторитет российского лидера среди жителей Америки.