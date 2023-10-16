Байден рассказал, что хочет сделать с РФ во время второго президентского срока

Байден планирует подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байден намерен «подавить Россию», если его переизберут Фото:

Президент США Джо Байден рассказал о своих планах на Россию во время возможного второго президентского срока. Он хочет подавить российское государство и урегулировать ситуацию в Израиле.

«Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», — заявил Байден в интервью телеканалу CBS. Он также пофантазировал о том, как США смогли бы «преуспеть в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке».

Ранее американский журналист Джон Вароли рассказал о необычном подарке от Байдена для президента РФ Владимира Путина. Критика со стороны американского главы в сторону Путина непреднамеренно повышает авторитет российского лидера среди жителей Америки.

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Президент США Джо Байден рассказал о своих планах на Россию во время возможного второго президентского срока. Он хочет подавить российское государство и урегулировать ситуацию в Израиле. «Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», — заявил Байден в интервью телеканалу CBS. Он также пофантазировал о том, как США смогли бы «преуспеть в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке». Ранее американский журналист Джон Вароли рассказал о необычном подарке от Байдена для президента РФ Владимира Путина. Критика со стороны американского главы в сторону Путина непреднамеренно повышает авторитет российского лидера среди жителей Америки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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