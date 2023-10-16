Байден намерен «подавить Россию», если его переизберутФото: Official White House / Erin Scott
Президент США Джо Байден рассказал о своих планах на Россию во время возможного второго президентского срока. Он хочет подавить российское государство и урегулировать ситуацию в Израиле.
«Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», — заявил Байден в интервью телеканалу CBS. Он также пофантазировал о том, как США смогли бы «преуспеть в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке».
Ранее американский журналист Джон Вароли рассказал о необычном подарке от Байдена для президента РФ Владимира Путина. Критика со стороны американского главы в сторону Путина непреднамеренно повышает авторитет российского лидера среди жителей Америки.
Президент США Джо Байден рассказал о своих планах на Россию во время возможного второго президентского срока. Он хочет подавить российское государство и урегулировать ситуацию в Израиле. «Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», — заявил Байден в интервью телеканалу CBS. Он также пофантазировал о том, как США смогли бы «преуспеть в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке». Ранее американский журналист Джон Вароли рассказал о необычном подарке от Байдена для президента РФ Владимира Путина. Критика со стороны американского главы в сторону Путина непреднамеренно повышает авторитет российского лидера среди жителей Америки.