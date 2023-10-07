В США рассказали о необычном подарке Байдена Путину

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Журналист Вароли: критика Байдена повышает авторитет Путина в США

08 октября 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Джо Байден непреднамеренно повышает авторитет Владимира Путина среди американцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Критика американского президента Джо Байдена в сторону президента РФ Владимира Путина непреднамеренно повышает авторитет к лидеру России среди американцев. Об этом сообщил американский журналист Джон Вароли. «Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, при котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера», — передает слова журналиста издание RNN . Кроме того, Вароли добавил, что заявления Байдена о том, что Путин является «злодеем», заставляют жителей Соединенных Штатов задуматься — настоящий «плохой парень» находится не в Кремле, а в Белом доме. Также, по его словам, главная проблема США заключается не во внешних противниках, а во внутренних проблемах. Но власти не обращают на это внимания. Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин отреагировала на заявление нового главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что у него в планах — размещение войск Великобритании на Украине. Тейлор Грин сообщила, что такой расклад допускает начало третьей мировой войны. Она может начаться в случае, если Великобритания все-таки отправит своих военных помогать Украине.

Критика американского президента Джо Байдена в сторону президента РФ Владимира Путина непреднамеренно повышает авторитет к лидеру России среди американцев. Об этом сообщил американский журналист Джон Вароли. «Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, при котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера», — передает слова журналиста издание RNN. Кроме того, Вароли добавил, что заявления Байдена о том, что Путин является «злодеем», заставляют жителей Соединенных Штатов задуматься — настоящий «плохой парень» находится не в Кремле, а в Белом доме. Также, по его словам, главная проблема США заключается не во внешних противниках, а во внутренних проблемах. Но власти не обращают на это внимания. Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин отреагировала на заявление нового главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что у него в планах — размещение войск Великобритании на Украине. Тейлор Грин сообщила, что такой расклад допускает начало третьей мировой войны. Она может начаться в случае, если Великобритания все-таки отправит своих военных помогать Украине.