Президент России Владимир Путин назвал требование к Киеву, которое завершит конфликт между Украиной и РФ. В данном случае важен внеблоковый характер Украины. Об этом президент РФ сообщил в интервью Медиакорпорации Китая.
«Один из ключевых моментов — это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же, как и любое другое государство», — заявил Путин в интервью. Если вступление Украины в НАТО создает угрозы для России, то она заинтересована в том, чтобы об этом услышали все, добавил глава государства.
Ранее глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр рассказал, что НАТО готовилась к войне с РФ в течение 14 лет до начала СВО. По его словам, военные планы, относящиеся к России, расписаны более, чем на 4,5 страницах.
Президент России Владимир Путин назвал требование к Киеву, которое завершит конфликт между Украиной и РФ. В данном случае важен внеблоковый характер Украины. Об этом президент РФ сообщил в интервью Медиакорпорации Китая. «Один из ключевых моментов — это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же, как и любое другое государство», — заявил Путин в интервью. Если вступление Украины в НАТО создает угрозы для России, то она заинтересована в том, чтобы об этом услышали все, добавил глава государства. Ранее глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр рассказал, что НАТО готовилась к войне с РФ в течение 14 лет до начала СВО. По его словам, военные планы, относящиеся к России, расписаны более, чем на 4,5 страницах.