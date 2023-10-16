Путин назвал главное требование к Украине для завершения конфликта

Путин: НАТО должно считаться с интересами РФ для завершения конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Для России в данной ситуации важен внеблоковый характер Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин назвал требование к Киеву, которое завершит конфликт между Украиной и РФ. В данном случае важен внеблоковый характер Украины. Об этом президент РФ сообщил в интервью Медиакорпорации Китая.

«Один из ключевых моментов — это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же, как и любое другое государство», — заявил Путин в интервью. Если вступление Украины в НАТО создает угрозы для России, то она заинтересована в том, чтобы об этом услышали все, добавил глава государства.

Ранее глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр рассказал, что НАТО готовилась к войне с РФ в течение 14 лет до начала СВО. По его словам, военные планы, относящиеся к России, расписаны более, чем на 4,5 страницах.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин назвал требование к Киеву, которое завершит конфликт между Украиной и РФ. В данном случае важен внеблоковый характер Украины. Об этом президент РФ сообщил в интервью Медиакорпорации Китая. «Один из ключевых моментов — это обеспечение равной безопасности для всех, и Россия имеет на это право, так же, как и любое другое государство», — заявил Путин в интервью. Если вступление Украины в НАТО создает угрозы для России, то она заинтересована в том, чтобы об этом услышали все, добавил глава государства. Ранее глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр рассказал, что НАТО готовилась к войне с РФ в течение 14 лет до начала СВО. По его словам, военные планы, относящиеся к России, расписаны более, чем на 4,5 страницах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...