В Александровске фигуристы выступят на льду под любимые песни умершего экс-министра

В память о пермском экс-министре Шицыне пройдут показательные выступления

16 октября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Показательные выступления фигуристов в Александровске запланированы на 4 ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Александровск Пермского края воспитанники школы фигурного катания проведут показательные выступления в память об умершем экс-министре ЖКХ края Александре Шицыне. Фигуристы выйдут на лед под любимые композиции экс-чиновника, который до прихода в краевое правительство был главой Александровского района. Информация опубликована на странице школы фигурного катания Анны Никоновой в соцсети «ВКонтакте». «4 ноября школа фигурного катания Анны Никоновой планирует провести показательные выступления в Александровске памяти А.Б. Шицына на крытом катке „Алекс-Арена“. Друзья, коллеги, кто знает любимые песни Александра Борисовича, пожалуйста, скидывайте в комментарии. Мы обязательно поставим танцы на льду под любимые песни Александра Борисовича», — сообщается на странице школы в соцсети. Фигуристы отмечают, что Шицын был «человеком слова и человеком дела» и сделал очень много хорошего для жизни Александровского района и его жителей. Шицын скончался 16 октября 2022 года в возрасте 50 лет после продолжительной болезни. После ухода из краевого правительства в 2020 году экс-чиновник непродолжительное время работал помощником по связям с общественностью главы Александровского района. Затем Шицын занялся бизнесом.

В городе Александровск Пермского края воспитанники школы фигурного катания проведут показательные выступления в память об умершем экс-министре ЖКХ края Александре Шицыне. Фигуристы выйдут на лед под любимые композиции экс-чиновника, который до прихода в краевое правительство был главой Александровского района. Информация опубликована на странице школы фигурного катания Анны Никоновой в соцсети «ВКонтакте». «4 ноября школа фигурного катания Анны Никоновой планирует провести показательные выступления в Александровске памяти А.Б. Шицына на крытом катке „Алекс-Арена“. Друзья, коллеги, кто знает любимые песни Александра Борисовича, пожалуйста, скидывайте в комментарии. Мы обязательно поставим танцы на льду под любимые песни Александра Борисовича», — сообщается на странице школы в соцсети. Фигуристы отмечают, что Шицын был «человеком слова и человеком дела» и сделал очень много хорошего для жизни Александровского района и его жителей. Шицын скончался 16 октября 2022 года в возрасте 50 лет после продолжительной болезни. После ухода из краевого правительства в 2020 году экс-чиновник непродолжительное время работал помощником по связям с общественностью главы Александровского района. Затем Шицын занялся бизнесом.