Свердловский город потратит сотни миллионов рублей на общественный транспорт

В Нижнем Тагиле появятся 40 частично низкопольных автобусов

16 октября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Автобусы поставят до 21 января 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появятся несколько десятков новых автобусов. Закупка обойдется в 414 миллионов рублей. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, для Нижнего Тагила приобретут 40 частично низкопольных газовых автобусов. Посадочных мест в машинах должно быть от 15 до 19, общая вместимость — до 49 человек. В салоне должны стоять антивандальные кресла, камеры видеонаблюдения, платежные терминалы и другое. Стоимость одного автобуса составит 10,4 миллиона рублей (414,4 миллиона рублей — за все). Гарантия на машины должна быть не менее 36 месяцев или не менее 150 тысяч километров пробега. Заявки на электронные тендеры принимают до 23 октября. Первые 20 машин необходимо будет поставить до 15 декабря, оставшиеся 20 — до 21 января следующего года. По данным URA.RU, мэрия Нижнего Тагила закупает автобусы, потому что готовится возрождать муниципальное предприятие, разрушенное так называемым «маршруточными лоббистами» из дум прошлых созывов. Новый МУП появится, в первую очередь, из-за большого количества жалоб от горожан на «частников»: люди недовольны нестабильным графиком работы, отсутствием возможности расплачиваться картами, старыми машинами и так далее.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появятся несколько десятков новых автобусов. Закупка обойдется в 414 миллионов рублей. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, для Нижнего Тагила приобретут 40 частично низкопольных газовых автобусов. Посадочных мест в машинах должно быть от 15 до 19, общая вместимость — до 49 человек. В салоне должны стоять антивандальные кресла, камеры видеонаблюдения, платежные терминалы и другое. Стоимость одного автобуса составит 10,4 миллиона рублей (414,4 миллиона рублей — за все). Гарантия на машины должна быть не менее 36 месяцев или не менее 150 тысяч километров пробега. Заявки на электронные тендеры принимают до 23 октября. Первые 20 машин необходимо будет поставить до 15 декабря, оставшиеся 20 — до 21 января следующего года. По данным URA.RU, мэрия Нижнего Тагила закупает автобусы, потому что готовится возрождать муниципальное предприятие, разрушенное так называемым «маршруточными лоббистами» из дум прошлых созывов. Новый МУП появится, в первую очередь, из-за большого количества жалоб от горожан на «частников»: люди недовольны нестабильным графиком работы, отсутствием возможности расплачиваться картами, старыми машинами и так далее.