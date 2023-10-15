81-летнего тюменца не стали отправлять в СИЗО после убийства пожилой жены

81-летний житель Тобольска (Тюменская область), который во время ссоры зарезал собственную жену, направлен в психиатрическую больницу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Мужчина направлен в одну из психиатрических больниц Тюменской области. Мера пресечения по нему избираться не будет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Ранее агентство писало о том, что 81-летний житель Тобольска 19 раз ударил ножом собственную 74-летнюю супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По версии следствия, пенсионер убил жену в результате бытовой ссоры.
В региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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