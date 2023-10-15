15 октября 2023
14 октября 2023

81-летнего тюменца не стали отправлять в СИЗО после убийства пожилой жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Во время ссоры 81-летний житель Тобольска 19 раз ударил ножом собственную жену Фото:

81-летний житель Тобольска (Тюменская область), который во время ссоры зарезал собственную жену, направлен в психиатрическую больницу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Мужчина направлен в одну из психиатрических больниц Тюменской области. Мера пресечения по нему избираться не будет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Ранее агентство писало о том, что 81-летний житель Тобольска 19 раз ударил ножом собственную 74-летнюю супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По версии следствия, пенсионер убил жену в результате бытовой ссоры.

В региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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81-летний житель Тобольска (Тюменская область), который во время ссоры зарезал собственную жену, направлен в психиатрическую больницу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Мужчина направлен в одну из психиатрических больниц Тюменской области. Мера пресечения по нему избираться не будет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентство писало о том, что 81-летний житель Тобольска 19 раз ударил ножом собственную 74-летнюю супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По версии следствия, пенсионер убил жену в результате бытовой ссоры. В региональное управление СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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