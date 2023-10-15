Мать свердловского бойца, пропавшего без вести на СВО, просит о помощи Кадырова. Фото

16 октября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Наталья обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову, чтобы найти без вести пропавшего на СВО сына Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Екатеринбурга Наталья Чинькова ищет своего сына Ивана Чинькова, который ушел на спецоперацию в составе спецназа «Ахмат» 14 марта 2023. В бою солдат получил ранение. И вот с 15 апреля екатеринбуржец числится без вести пропавшим. От безысходности Наталья обратилась за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Женщина надеется, что хоть какую-то информацию получится найти. Своей ситуацией с журналистом URA.RU поделилась сама мама уральского солдата. «Иван ушел добровольцем 14 марта через спецназ „Ахмат“. С 15 апреля считается без вести пропавшим. Бой шел в районе ЛНР. Я вышла на сослуживцев сына. Они сказали, что Ваня ночью получил пулевое ранение в правую стопу. Ему оказали помощь. До утра он находился в окопе. После было принято решение его эвакуировать. Его эвакуировали два человека из отряда. Спустя двое суток после того, как бойцы прибыли на базу, там товарищам сообщили, что они втроем пропали без вести, и что Ваню не привозили в госпиталь. Сослуживцы пошли их искать. Нигде не было ни одной зацепки. После начали запустить дроны, что тоже не дало результата», — поделилась мама уральского солдата Наталья Чинькова. По словам Натальи, обращения в различные инстанции также остались безрезультатными. «Я писала в самые разные инстанции. Вышла даже на командира части, но везде тишина. Все мои обращения остались без ответов. Даже зацепок нет. Человек будто испарился. Далеко уйти с подбитой ногой он точно не мог. В голову лезет всякое. Как любая мать я надеюсь, что он жив. Но нахождение в неведении сводит с ума», — сказала Чинькова. «У Вани на шее родинки. Его отличительной чертой это то, что на левой руке указательный палец не сгибается. За столь короткое пребывание в зоне спецоперации мой сын получил позывной „Спартак“. Я надеюсь, что мой сынок жив и скоро он будет дома», — отметила мама русского солдата. Редакция URA.RU обратилась к пресс-секретарю главы Чеченской Республики. На момент публикации новости ответ не поступил. Все, кто обладает информацией о местонахождении Ивана Чинькова, просьба написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Вместе мы сможем больше. Фото: Наталья Чинькова © URA.RU Фото: Наталья Чинькова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга Наталья Чинькова ищет своего сына Ивана Чинькова, который ушел на спецоперацию в составе спецназа «Ахмат» 14 марта 2023. В бою солдат получил ранение. И вот с 15 апреля екатеринбуржец числится без вести пропавшим. От безысходности Наталья обратилась за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Женщина надеется, что хоть какую-то информацию получится найти. Своей ситуацией с журналистом URA.RU поделилась сама мама уральского солдата. «Иван ушел добровольцем 14 марта через спецназ „Ахмат“. С 15 апреля считается без вести пропавшим. Бой шел в районе ЛНР. Я вышла на сослуживцев сына. Они сказали, что Ваня ночью получил пулевое ранение в правую стопу. Ему оказали помощь. До утра он находился в окопе. После было принято решение его эвакуировать. Его эвакуировали два человека из отряда. Спустя двое суток после того, как бойцы прибыли на базу, там товарищам сообщили, что они втроем пропали без вести, и что Ваню не привозили в госпиталь. Сослуживцы пошли их искать. Нигде не было ни одной зацепки. После начали запустить дроны, что тоже не дало результата», — поделилась мама уральского солдата Наталья Чинькова. По словам Натальи, обращения в различные инстанции также остались безрезультатными. «Я писала в самые разные инстанции. Вышла даже на командира части, но везде тишина. Все мои обращения остались без ответов. Даже зацепок нет. Человек будто испарился. Далеко уйти с подбитой ногой он точно не мог. В голову лезет всякое. Как любая мать я надеюсь, что он жив. Но нахождение в неведении сводит с ума», — сказала Чинькова. «У Вани на шее родинки. Его отличительной чертой это то, что на левой руке указательный палец не сгибается. За столь короткое пребывание в зоне спецоперации мой сын получил позывной „Спартак“. Я надеюсь, что мой сынок жив и скоро он будет дома», — отметила мама русского солдата. Редакция URA.RU обратилась к пресс-секретарю главы Чеченской Республики. На момент публикации новости ответ не поступил. Все, кто обладает информацией о местонахождении Ивана Чинькова, просьба написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Вместе мы сможем больше.